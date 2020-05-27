У волинській громаді бракує грошей на реабілітацію дітей з інвалідністю





Про це йдеться в сюжеті



Зі слів голови громадської організації "Соняшник" Оксани Ярецької, на ці потреби у бюджеті громади не передбачили гроші.



На сесію прийшли півтора десятка жінок, які виховують дітей з інвалідністю.



Питання виділення грошей на оздоровлення дітей депутати розглянули – йдеться про 50 тисяч гривень. Голова громадської організації дітей з інвалідністю "Соняшник" Оксана Ярецька, яка приїхала із батьками, каже: сума - мізерна. Реабілітація дитини із захворюванням неврологічного профілю, з її слів, коштує щонайменше 16 тисяч гривень.



Зрештою, суму 50 тисяч гривень депутати підтримали голосуванням. Всього у громаді 110 неповнолітніх з інвалідністю.



Голова громади Анатолій Доршук розповів: раніше оздоровленням дітей з інвалідністю займалося управління соцзахисту Ківерцівської райдержадміністрації. Нині цим мають займатися органи влади територіальної громади.



Одна із тих хто вимагає виділення грошей на реабілітацію - Наталія Чередько. Її донька Юлія народилася зі спинномозковою грижею і множинними патологіями. Дівчинці вже зробили кілька операцій. Вона потребує постійної реабілітації, говорить її мама Наталія.



"Ми своїми силами масажі робили, приходили до нас додому. Але треба, щоб якісь масажисти, щоб комплексно, щоб розминалися м’язи. Це треба санаторій", - каже Наталія. З її слів грошей, які виділили депутати, не вистачить на усіх дітей.



Як розповів Сусспільному після сесії голова громади, 50 тисяч гривень – це початкова сума. До кінця цього року планують виділити 400 тисяч гривень на програми оздоровлення і реабілітації дітей з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки, які виховують дітей з інвалідністю у Цуманській територіальній громаді, прийшли на сесію селищної ради із вимогою виділити гроші на реабілітацію і оздоровлення.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Зі слів голови громадської організації "Соняшник", на ці потреби у бюджеті громади не передбачили гроші.На сесію прийшли півтора десятка жінок, які виховують дітей з інвалідністю.Питання виділення грошей на оздоровлення дітей депутати розглянули – йдеться про 50 тисяч гривень. Голова громадської організації дітей з інвалідністю "Соняшник" Оксана Ярецька, яка приїхала із батьками, каже: сума - мізерна. Реабілітація дитини із захворюванням неврологічного профілю, з її слів, коштує щонайменше 16 тисяч гривень.Зрештою, суму 50 тисяч гривень депутати підтримали голосуванням. Всього у громаді 110 неповнолітніх з інвалідністю.Голова громадирозповів: раніше оздоровленням дітей з інвалідністю займалося управління соцзахисту Ківерцівської райдержадміністрації. Нині цим мають займатися органи влади територіальної громади.Одна із тих хто вимагає виділення грошей на реабілітацію -. Її донька Юлія народилася зі спинномозковою грижею і множинними патологіями. Дівчинці вже зробили кілька операцій. Вона потребує постійної реабілітації, говорить її мама Наталія."Ми своїми силами масажі робили, приходили до нас додому. Але треба, щоб якісь масажисти, щоб комплексно, щоб розминалися м’язи. Це треба санаторій", - каже Наталія. З її слів грошей, які виділили депутати, не вистачить на усіх дітей.Як розповів Сусспільному після сесії голова громади, 50 тисяч гривень – це початкова сума. До кінця цього року планують виділити 400 тисяч гривень на програми оздоровлення і реабілітації дітей з інвалідністю.

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