Через снігові замети на Волині жінку до «швидкої» везли на санях. ВІДЕО





Подія трапилася у селі Менчичі. Про це йдеться в сюжеті



Хоча в області вже кілька днів не мете, на деяких автошляхах досі ускладнений рух.



Дороги взялися розчищати важкою технікою, але вулиці в багатьох селах і досі заблоковані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Іваничівщині медики не могли дістатися до хворої – жінку до «швидкої» довелося везти саньми.Подія трапилася у селі Менчичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН Хоча в області вже кілька днів не мете, на деяких автошляхах досі ускладнений рух.Дороги взялися розчищати важкою технікою, але вулиці в багатьох селах і досі заблоковані.

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