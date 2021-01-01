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Через снігові замети на Волині жінку до «швидкої» везли на санях. ВІДЕО

Через снігові замети на Волині жінку до «швидкої» везли на санях. ВІДЕО
На Іваничівщині медики не могли дістатися до хворої – жінку до «швидкої» довелося везти саньми.

Подія трапилася у селі Менчичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хоча в області вже кілька днів не мете, на деяких автошляхах досі ускладнений рух.

Дороги взялися розчищати важкою технікою, але вулиці в багатьох селах і досі заблоковані.


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Теги: Мемчичі, сани, замети, сніг, лікарня
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