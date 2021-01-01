Через снігові замети на Волині жінку до «швидкої» везли на санях. ВІДЕО
Сьогодні, 08:29
На Іваничівщині медики не могли дістатися до хворої – жінку до «швидкої» довелося везти саньми.
Подія трапилася у селі Менчичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Хоча в області вже кілька днів не мете, на деяких автошляхах досі ускладнений рух.
Дороги взялися розчищати важкою технікою, але вулиці в багатьох селах і досі заблоковані.
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Подія трапилася у селі Менчичі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Хоча в області вже кілька днів не мете, на деяких автошляхах досі ускладнений рух.
Дороги взялися розчищати важкою технікою, але вулиці в багатьох селах і досі заблоковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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