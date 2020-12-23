На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку





Про це повідомила



"16 лютого близько першої години дня на перегоні Трихати – Ясна Зоря (Миколаївська область) на регульованому переїзді без чергового працівника водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з тепловозом. При цьому він знехтував попереджувальними світловими та звуковими сигналами, що забороняли рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що машиніст тепловоза, побачивши транспортний засіб, при швидкості 42 км/год, застосував екстрене гальмування.



За попередніми висновками, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса, який грубо порушив правила дорожнього руху.



На момент ДТП пасажирів у салоні автобуса не було. Водій не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Миколаївщині водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з тепловозом.Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці "16 лютого близько першої години дня на перегоні Трихати – Ясна Зоря (Миколаївська область) на регульованому переїзді без чергового працівника водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з тепловозом. При цьому він знехтував попереджувальними світловими та звуковими сигналами, що забороняли рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що машиніст тепловоза, побачивши транспортний засіб, при швидкості 42 км/год, застосував екстрене гальмування.За попередніми висновками, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса, який грубо порушив правила дорожнього руху.На момент ДТП пасажирів у салоні автобуса не було. Водій не постраждав.

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