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На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку

На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку
На Миколаївщині водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з тепловозом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"16 лютого близько першої години дня на перегоні Трихати – Ясна Зоря (Миколаївська область) на регульованому переїзді без чергового працівника водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з тепловозом. При цьому він знехтував попереджувальними світловими та звуковими сигналами, що забороняли рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що машиніст тепловоза, побачивши транспортний засіб, при швидкості 42 км/год, застосував екстрене гальмування.

За попередніми висновками, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса, який грубо порушив правила дорожнього руху.

На момент ДТП пасажирів у салоні автобуса не було. Водій не постраждав.

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Теги: тепловоз, маршрутка, аварія
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