Справу луцького терориста Кривоша передали до суду: що інкримінують

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному Управлінням СБУ в області кримінальному провадженні щодо 45-річного раніше судимого волинянина, відомого загалу як "луцький терорист".Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Перелік інкримінованих йому злочинів включає: захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій; вчинення терористичного акту та завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями; примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством; незаконне заволодіння транспортним засобом; замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 259, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 280, ч. 3 ст. 289 та ст. 348 КК України).Чоловіка обвинувачують у тому, що він, маючи при собі автомат Калашникова, боєприпаси та вибухові пристрої, 21 липня 2020 року захопив у Луцьку в заручники 13 людей – водія та пасажирів рейсового автобуса, серед яких був неповнолітній, та утримував їх 12 годин – до виконання Президентом України його вимоги про розміщення в Інтернеті відеозапису із закликом: «Фільм «Земляне» 2005 року дивитися усім».Упродовж дня обвинувачений також, як вважає слідство, здійснював постріли із наявної в нього зброї, вчинив вибух гранати поблизу службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців, посягаючи на їхні життя.Тепер за вчинення усіх цих злочинів він постане перед судом.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.Максиму Кривошу 2 лютого суд продовжив тримання під вартою на 60 діб.