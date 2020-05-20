Препарати купували в аптеках Києва: викрили злочинну групу, яка збувала наркотики на Волині

На Волині викрили міжрегіональну групу, що налагодила незаконний обіг наркотиків на території області.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці встановили, що мешканці Волинської та Київської областей налагодили схему отримання медичних рецептів на наркотичні засоби та психотропні речовини. Далі – в аптечних пунктах м. Києва зловмисники купували ці препарати та переправляли на Волинь.Вчора, 16 лютого, у Луцьку, поліцейські на гарячому затримали 39-річного лучанина, який в дорожній сумці переносив 240 таблеток­ особливо небезпечного наркотичного засобу. Наркотичний препарат правоохоронці вилучили та направили на експертизу.Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 100 тисяч гривень.Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації незаконної діяльності. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам.У цей же день громадян із наркотичними речовинами поліцейські виявили ще у трьох містах Волинської області.У Ратному у 31-річного місцевого мешканця правоохоронці вилучили коробку, в якій знаходились речовини, зовні схожі на амфетамін.Співробітники сектору реагування патрульної поліції у 27-річного мешканця Нововолинська виявили канабіс, пакет із кристалічною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною та саморобне приладдя для куріння наркотиків. Усе це вилучили.А біля одного із поштових відділень Каменя-Каширського слідчі виявили 22-річного місцевого мешканця, який поводився підозріло. Як з’ясували поліцейські, в коробці, яку переносив громадянин, - наркотики. Вилучили речовини рослинного походження та таблетки, зовні схожі на психотропну речовину «екстазі».Усе це направили для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичний центру. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.