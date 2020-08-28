На Волині – шість спалахів коронавірусу у навчальних закладах

У навчальних закладах області наразі фіксують шість спалахів коронавірусної інфекції.Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що йдеться про три школи та три дитсадки.Фіксують, зокрема, спалахи хвороби у школах таких населених пунктів, як Ківерці, Луцьк і Цумань.Щодо спалахів у дитсадках, то вони наразі тривають у селищі Цумань, містах Горохів та Луцьк.У зв’язку з цим наразі застосовують протиепідемічні заходи, встановлюють коло контактних осіб.Наталія Янко також додала, що станом на 18 лютого понад 2600 учнів та понад 75 людей із персоналу перебувають на самоізоляції.