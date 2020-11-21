В Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні





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День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні щорічно відповідно до указу президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".



День Героїв Небесної Сотні: як та чому гинули майданівці



21 листопада 2013 року, в 9-ту річницю Помаранчевої революції, зібрався Євромайдан. Ним розпочалися події, відомі нині як Революція Гідності.



Цьому передувало те, що тодішній уряд України вирішив призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Незгодні з цим громадяни почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, виступаючи за повернення України до європейського шляху розвитку.



30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців, серед яких були переважно студенти. Це стало переломною точкою й перетворило мирний Євромайдан на Революцію Гідності, яка охопила всю Україну.



Загалом протистояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.



20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем в історії Революції Гідності – того дня загинуло найбільше протестувальників. Загалом же революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.



Небесна Сотня та її значення в історії Революція Гідності



Небесна Сотня – прийнята в Україні збірна назва загиблих понад 100 протестувальників під час подій Революції Гідності у грудні 2013 – лютому 2014 року. Вважається, що їхні душі з неба продовжують охороняти Україну.



21 лютого 2014 року загиблих мітингувальників Майдану було офіційно визнано жертвами. Того ж дня на столичному Майдані Незалежності відбулося прощання із загиблими активістами, яких у жалобних промовах називали Небесною Сотнею.



20 лютого назавжди закарбувалося у серцях українців нестерпним болем, що з року в рік нагадує про сумний 2014-й рік. Саме цю дату було обрано днем ушанування пам’яті полеглих учасників Революції Гідності.



На честь загиблих мітингувальників їхні імена та назву "імені Героїв Небесної Сотні" надали вулицям у Києві та на батьківщині загиблих. На пам’ять про них засновано Орден Героїв Небесної Сотні. Також створено "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності".



Як вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні





Традиційно 20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих активістів Революції Гідності.



Україна з болем згадує громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави під час подій Революції Гідності, тих, хто ціною власного життя захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи людини, європейське майбутнє країни.



Національний музей Революції Гідності у Києві до Дня Героїв Небесної Сотні підготував низку мистецьких та просвітницьких заходів. А у пам’ятні дні лютого запропоновано пов’язувати стрічки, які збереглись із часів Євромайдану з європейською символікою чи просто синьо-жовті стрічки на знак солідарності із волевиявленням громадян.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 лютого, Україна згадує одну із трагічних сторінок своєї історії й вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Цього року – вже сьомі роковини кривавих подій на Майдані під час Революції Гідності.Про це повідомляє "Уніан" День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні щорічно відповідно до указу президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".21 листопада 2013 року, в 9-ту річницю Помаранчевої революції, зібрався Євромайдан. Ним розпочалися події, відомі нині як Революція Гідності.Цьому передувало те, що тодішній уряд України вирішив призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Незгодні з цим громадяни почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, виступаючи за повернення України до європейського шляху розвитку.30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців, серед яких були переважно студенти. Це стало переломною точкою й перетворило мирний Євромайдан на Революцію Гідності, яка охопила всю Україну.Загалом протистояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем в історії Революції Гідності – того дня загинуло найбільше протестувальників. Загалом же революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.Небесна Сотня – прийнята в Україні збірна назва загиблих понад 100 протестувальників під час подій Революції Гідності у грудні 2013 – лютому 2014 року. Вважається, що їхні душі з неба продовжують охороняти Україну.21 лютого 2014 року загиблих мітингувальників Майдану було офіційно визнано жертвами. Того ж дня на столичному Майдані Незалежності відбулося прощання із загиблими активістами, яких у жалобних промовах називали Небесною Сотнею.20 лютого назавжди закарбувалося у серцях українців нестерпним болем, що з року в рік нагадує про сумний 2014-й рік. Саме цю дату було обрано днем ушанування пам’яті полеглих учасників Революції Гідності.На честь загиблих мітингувальників їхні імена та назву "імені Героїв Небесної Сотні" надали вулицям у Києві та на батьківщині загиблих. На пам’ять про них засновано Орден Героїв Небесної Сотні. Також створено "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності".Традиційно 20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих активістів Революції Гідності.Україна з болем згадує громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави під час подій Революції Гідності, тих, хто ціною власного життя захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи людини, європейське майбутнє країни.Національний музей Революції Гідності у Києві до Дня Героїв Небесної Сотні підготував низку мистецьких та просвітницьких заходів. А у пам’ятні дні лютого запропоновано пов’язувати стрічки, які збереглись із часів Євромайдану з європейською символікою чи просто синьо-жовті стрічки на знак солідарності із волевиявленням громадян.

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