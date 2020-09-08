Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім'ю, визнали неосудною

Ірину Ігнатюк, яка на Рівненщині вночі вбила чоловіка та намагалася застрелити доньку, визнали неосудною.



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Група слідчих слідчого управління закінчила досудове розслідування за фактами умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене щодо малолітньої дитини. Матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 46-річної жительки Рівненського району, затверджене Рівненською обласною прокуратурою, скеровані на розгляд суду.



Нагадаємо, 5 вересня 2020 року близько 04:15 жителька Рівненського району за місцем свого проживання заподіяла смертельне поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї - пістолету "ВІЙ", здійснивши один постріл впритул у скроню. Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши не менше двох пострілів у грудну клітку з цієї ж зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього зловмисниця взяла револьвер для стрільби патронами Флобера і двічі вистрілила дитині в грудну клітку.



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У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 13, частини 2 статті 115 КК України, слідчі повідомили жінці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Під час досудового розслідування слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили ряд експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої, підозрювана визнана неосудною.



За результатами тривалої та кропіткої роботи слідчих, зібраної доказової бази слідчі слідчого управління скерували до суду матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування до 46-річної підозрюваної примусового заходу медичного характеру у вигляді госпіталізації до психічного закладу, у зв’язку з тим, що вона за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно-небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачку, яка на Рівненщині вночіПро це повідомляє "Рівне вечірнє" з посиланням на прокуратуру області.Група слідчих слідчого управління закінчила досудове розслідування за фактами умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене щодо малолітньої дитини. Матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 46-річної жительки Рівненського району, затверджене Рівненською обласною прокуратурою, скеровані на розгляд суду.Нагадаємо, 5 вересня 2020 року близько 04:15 жителька Рівненського району за місцем свого проживання заподіяла- пістолету "ВІЙ", здійснивши один постріл впритул у скроню. Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши не менше двох пострілів у грудну клітку з цієї ж зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього зловмисниця взяла револьвер для стрільби патронами Флобера і двічі вистрілила дитині в грудну клітку.У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 13, частини 2 статті 115 КК України, слідчі повідомили жінці про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою.Під час досудового розслідування слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили ряд експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої, підозрювана визнана неосудною.За результатами тривалої та кропіткої роботи слідчих, зібраної доказової бази слідчі слідчого управління скерували до суду матеріали кримінального провадження із клопотанням про застосування до 46-річної підозрюваної примусового заходу медичного характеру у вигляді госпіталізації до психічного закладу, у зв’язку з тим, що вона за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно-небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства.

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