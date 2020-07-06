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Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків

Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків
Потепління йде в Україну – у суботу, 20 лютого, температура повітря піднялася в західних областях, а в неділю — по всій країні. Але разом із сонцем танутиме сніг, а його цієї зими випало чимало.

Про це йдеться в сюжеті Фактів.

В Одесі кілька тижнів тому після різкого потепління вулиці залило водою, дороги підмило, подекуди утворилися провалля. Потоп трапився через забиття каналізації.

Напередодні потепління до такої ситуації львівські комунальники готуються наперед.

У Києві тільки на одному з полігонів у Шевченківському районі – 26 тис. тонн снігу. І таких у столиці близько 12, більшість – уже заповнені. Від початку снігопадів загалом у місті вивезли понад 90 тис. тонн. Але комунальники кажуть, потопу не станеться, тому що потепління буде не різким, а каналізації – прочищені.

А от на Закарпатті повені точно будуть – не зараз, але навесні, кажуть синоптики. Зараз сніг танутиме поступово. Вдень на рівнині буде до +12, вночі мороз. Наприкінці лютого та березня – знову холодно. Синоптики кажуть, що температура повільно підніматиметься. Але якщо різко потеплішає та ще й буде дощ, серйозних підтоплень не уникнути.

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Теги: паводок, підтоплення, сніг, потепління
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