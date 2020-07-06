Потепління йде в Україну: чи слід чекати підтоплень і паводків





Про це йдеться в сюжеті



В Одесі кілька тижнів тому після різкого потепління вулиці залило водою, дороги підмило, подекуди утворилися провалля. Потоп трапився через забиття каналізації.



Напередодні потепління до такої ситуації львівські комунальники готуються наперед.



У Києві тільки на одному з полігонів у Шевченківському районі – 26 тис. тонн снігу. І таких у столиці близько 12, більшість – уже заповнені. Від початку снігопадів загалом у місті вивезли понад 90 тис. тонн. Але комунальники кажуть, потопу не станеться, тому що потепління буде не різким, а каналізації – прочищені.



А от на Закарпатті повені точно будуть – не зараз, але навесні, кажуть синоптики. Зараз сніг танутиме поступово. Вдень на рівнині буде до +12, вночі мороз. Наприкінці лютого та березня – знову холодно. Синоптики кажуть, що температура повільно підніматиметься. Але якщо різко потеплішає та ще й буде дощ, серйозних підтоплень не уникнути.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потепління йде в Україну – у суботу, 20 лютого, температура повітря піднялася в західних областях, а в неділю — по всій країні. Але разом із сонцем танутиме сніг, а його цієї зими випало чимало.Про це йдеться в сюжеті Фактів В Одесі кілька тижнів тому після різкого потепління вулиці залило водою, дороги підмило, подекуди утворилися провалля. Потоп трапився через забиття каналізації.Напередодні потепління до такої ситуації львівські комунальники готуються наперед.У Києві тільки на одному з полігонів у Шевченківському районі – 26 тис. тонн снігу. І таких у столиці близько 12, більшість – уже заповнені. Від початку снігопадів загалом у місті вивезли понад 90 тис. тонн. Але комунальники кажуть, потопу не станеться, тому що потепління буде не різким, а каналізації – прочищені.А от на Закарпатті повені точно будуть – не зараз, але навесні, кажуть синоптики. Зараз сніг танутиме поступово. Вдень на рівнині буде до +12, вночі мороз. Наприкінці лютого та березня – знову холодно. Синоптики кажуть, що температура повільно підніматиметься. Але якщо різко потеплішає та ще й буде дощ, серйозних підтоплень не уникнути.

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