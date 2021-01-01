22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у луцького бізнесмена Василя Токарського (на фото), керівника Волинського молодіжного об`єднання «Хорс» Оксани Корсун.
Іменинники 22 лютого – Геннадій, Інокентій, Никифор.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, натхнення та достатку.
Сьогодні відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала хвилювати співтовариство в кінці минулого століття. У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою.
29 листопада 1985 року Генеральна Асамблея ООН прийняла цю декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки і захисту жертв злочинів та зловживань владою.
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Іменинники 22 лютого – Геннадій, Інокентій, Никифор.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, натхнення та достатку.
Сьогодні відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала хвилювати співтовариство в кінці минулого століття. У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою.
29 листопада 1985 року Генеральна Асамблея ООН прийняла цю декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки і захисту жертв злочинів та зловживань владою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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