На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який хотів викрасти авто з гаража
Сьогодні, 12:01
Поліцейські затримали злодія, який намагався незаконно заволодіти автомобілем.
Інцидент трапився у селі Тишковичі Володимир-Волинського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 21 лютого, до поліції звернувся 40-річний чоловік й повідомив, що невідомий намагався викрасти його авто.
Авто Renault Kangoo знаходилось в незамкненому гаражному приміщенні на приватній території заявника. Зловмисник проник туди незаконно. Завершити вчинення злочину йому перешкодив власник автомобіля.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець Нововолинська.
Як з’ясували слідчі, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився у селі Тишковичі Володимир-Волинського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 21 лютого, до поліції звернувся 40-річний чоловік й повідомив, що невідомий намагався викрасти його авто.
Авто Renault Kangoo знаходилось в незамкненому гаражному приміщенні на приватній території заявника. Зловмисник проник туди незаконно. Завершити вчинення злочину йому перешкодив власник автомобіля.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець Нововолинська.
Як з’ясували слідчі, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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