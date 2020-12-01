На Волині «на гарячому» спіймали злодія, який хотів викрасти авто з гаража

Поліцейські затримали злодія, який намагався незаконно заволодіти автомобілем.Інцидент трапився у селі Тишковичі Володимир-Волинського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 21 лютого, до поліції звернувся 40-річний чоловік й повідомив, що невідомий намагався викрасти його авто.Авто Renault Kangoo знаходилось в незамкненому гаражному приміщенні на приватній території заявника. Зловмисник проник туди незаконно. Завершити вчинення злочину йому перешкодив власник автомобіля.Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець Нововолинська.Як з’ясували слідчі, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.