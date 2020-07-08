Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



У змаганнях участь взяли 48 команд з 16 областей України, 550 учасників. На чемпіонаті Волинську область представляли вихованці прикордонного дитячого-спортивного клубу «Кордон».



За підсумками змагань Владислав Сойко виборов 1 місце. Третє почесне місце п’єдесталу посіли Олександра Порадюк, Соломія Харитонова, Максим Глушук, Назарій Скопюк.



Тренуються спортсмени під керівництвом тренера Богдана Мандрикіна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 лютого 2021 року в місті Києві відбувся Відкритий чемпіонат міста Києва з кіокушинкай карате у розділі «куміте» серед чоловіків, жінок, молоді, юніорів, юнаків та дівчат, молодших юнаків та дівчат у вагових категоріях.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У змаганнях участь взяли 48 команд з 16 областей України, 550 учасників. На чемпіонаті Волинську область представляли вихованці прикордонного дитячого-спортивного клубу «Кордон».За підсумками змаганьвиборов 1 місце. Третє почесне місце п’єдесталу посілиТренуються спортсмени під керівництвом тренера

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