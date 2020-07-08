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Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО

Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
20 лютого 2021 року в місті Києві відбувся Відкритий чемпіонат міста Києва з кіокушинкай карате у розділі «куміте» серед чоловіків, жінок, молоді, юніорів, юнаків та дівчат, молодших юнаків та дівчат у вагових категоріях.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У змаганнях участь взяли 48 команд з 16 областей України, 550 учасників. На чемпіонаті Волинську область представляли вихованці прикордонного дитячого-спортивного клубу «Кордон».

За підсумками змагань Владислав Сойко виборов 1 місце. Третє почесне місце п’єдесталу посіли Олександра Порадюк, Соломія Харитонова, Максим Глушук, Назарій Скопюк.

Тренуються спортсмени під керівництвом тренера Богдана Мандрикіна.

Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО
Волинські каратисти вибороли призові місця на чемпіонаті в Києві. ФОТО


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Теги: чемпіонат, Київ, карате, волиняни
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