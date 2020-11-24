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Де у Луцьку пропонують ефектні квартири у центрі міста*

Де у Луцьку пропонують ефектні квартири у центрі міста*
Дворівневі квартири прийнято вважати житлом преміум-класу з індивідуальним характером. Такі квартири підійдуть тим, хто працює з дому, коли потрібний зонований простір, а також тим, хто хоче створити атмосферу заміського житла в міському будинку.

Як облаштувати дворівневу квартиру

Особливість таких квартир – у чітко розподілених функціях між рівнями та створенні оптимального сценарію руху людини, оскільки переміщення відбувається вже не в плоскій, а в об’ємній системі координат. Тому перед плануванням дворівневої квартири подумайте про ваші звички і те, як ви будете організовувати простір для комфортного життя.

Дизайн інтер’єру дворівневих квартир

Немає якихось спеціальних вимог чи обмежень в оздобленні дворівневої квартири. Важливо створити відповідне емоційне сприйняття простору, підкреслити функціональне значення приміщення. Вибір стилістики та оздоблювальних матеріалів цілком залежить від бажання власників. Але варто врахувати, що йдеться не про дві окремі квартири, а єдиний простір, тому є сенс зробити його в одному стилі.

Простір нижнього рівня буде проглядатися не тільки з висоти людського зросту, а й зверху. Через це у фокус уваги потраплять всі деталі інтер’єру – від площини стільниці до розміщення стільців. Варто уважно продумати інтер’єр на першому поверсі – аж до візерунка килима, оскільки часто його буде видно з другого рівня.

Важливо знати!

Сходи мають бути безпечними та зручними, а також адаптованими для переносу габаритних речей. Сходи поділяються на три групи: консольні – без видимих опор, сходинки монтуються на прилеглу стіну, звичайні маршові – із прямими ділянками і поворотним майданчиком і гвинтові – сходи, опора яких припадає на центральну стійку. Гвинтові сходи компактні та ефекті, привертають увагу завдяки формі, мають гарний вигляд в інтер’єрі, але менш практичні порівняно з маршовими сходами. Тут уже обирати власникам або мешканцям житла.

Де купити дворівневу квартиру

Компанія «Єврохолдінг» пропонує дворівневі квартири євротрійки площею від 75,5 м. кв. на 12 та 13 поверхах у «Яровиці» у зданому 10-му будинку.

У квартирах великі панорамні вікна, у них багато світла та з вікон відкриватися чудовий краєвид на річку Стир. Особливостями цих квартир є високі стелі, два санвузли, індивідуальне опалення з теплою підлогою.

Якщо хочеться змінити планування дворівневої квартири, то можна організувати простір згідно з особистими вподобаннями та звичками.

Приклад хорошого зонування – це варіант, коли на першому поверсі можна облаштувати гостьову або робочу зону, на другому – спальню, дитячу.

Будинок, де розміщені дворівневі квартири, – енергоощадний, а прибудинкова територія потішить вас красивими місцями для відпочинку, великою кількістю спортивних тренажерів, підземним паркінгом, доріжками і озелененням, яскравим дитячим майданчиком. Поруч є розвинена інфраструктура.

Більш детальну інформацію можна отримати у консультаційному центрі «Яровиця» на вул. Яровиця, 17. Телефонуйте: 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
https://euroholding.net.ua/

Де у Луцьку пропонують ефектні квартири у центрі міста*
Де у Луцьку пропонують ефектні квартири у центрі міста*

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Теги: Дворівневі квартири, Яровиця, житло
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