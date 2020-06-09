У Дніпрі медики рятують вагітну, в якої коронавірус уразив 60% легень





Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко, передає



"Учора з Кривого Рогу доправили пацієнтку, вагітність 35 тижнів. COVID-пневмонія уразила 60% легень. Боремося за життя мами й дитини", - написав Риженко.



Загалом, поінформував медик, на сьогодні в лікарні перебувають 50 пацієнтів із COVID-19, із них 13 надважких, двоє вагітних.



Він також попередив, що навесні рівень захворюваності може зрости внаслідок кількох чинників.







"Імунітет знизиться у всього населення. Почнуться весняні ГРВІ, авітаміноз. Коли настане потепління, люди будуть більше гуляти. Соціальна активність збільшується, і як наслідок, зростає кількість хворих", - попередив директор медзакладу.



На його думку, нівелювати третю хвилю епідемії можна, якщо 70% населення України буде вакциновано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова медики борються за життя вагітної, у якої коронавірус уразив 60% легень.Про це повідомив генеральний директор лікарні, передає Укрінформ "Учора з Кривого Рогу доправили пацієнтку, вагітність 35 тижнів. COVID-пневмонія уразила 60% легень. Боремося за життя мами й дитини", - написав Риженко.Загалом, поінформував медик, на сьогодні в лікарні перебувають 50 пацієнтів із COVID-19, із них 13 надважких, двоє вагітних.Він також попередив, що навесні рівень захворюваності може зрости внаслідок кількох чинників."Імунітет знизиться у всього населення. Почнуться весняні ГРВІ, авітаміноз. Коли настане потепління, люди будуть більше гуляти. Соціальна активність збільшується, і як наслідок, зростає кількість хворих", - попередив директор медзакладу.На його думку, нівелювати третю хвилю епідемії можна, якщо 70% населення України буде вакциновано.

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