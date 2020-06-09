У Дніпрі медики рятують вагітну, в якої коронавірус уразив 60% легень
Сьогодні, 22:24
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова медики борються за життя вагітної, у якої коронавірус уразив 60% легень.
Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко, передає Укрінформ.
"Учора з Кривого Рогу доправили пацієнтку, вагітність 35 тижнів. COVID-пневмонія уразила 60% легень. Боремося за життя мами й дитини", - написав Риженко.
Загалом, поінформував медик, на сьогодні в лікарні перебувають 50 пацієнтів із COVID-19, із них 13 надважких, двоє вагітних.
Він також попередив, що навесні рівень захворюваності може зрости внаслідок кількох чинників.
"Імунітет знизиться у всього населення. Почнуться весняні ГРВІ, авітаміноз. Коли настане потепління, люди будуть більше гуляти. Соціальна активність збільшується, і як наслідок, зростає кількість хворих", - попередив директор медзакладу.
На його думку, нівелювати третю хвилю епідемії можна, якщо 70% населення України буде вакциновано.
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Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко, передає Укрінформ.
"Учора з Кривого Рогу доправили пацієнтку, вагітність 35 тижнів. COVID-пневмонія уразила 60% легень. Боремося за життя мами й дитини", - написав Риженко.
Загалом, поінформував медик, на сьогодні в лікарні перебувають 50 пацієнтів із COVID-19, із них 13 надважких, двоє вагітних.
Він також попередив, що навесні рівень захворюваності може зрости внаслідок кількох чинників.
"Імунітет знизиться у всього населення. Почнуться весняні ГРВІ, авітаміноз. Коли настане потепління, люди будуть більше гуляти. Соціальна активність збільшується, і як наслідок, зростає кількість хворих", - попередив директор медзакладу.
На його думку, нівелювати третю хвилю епідемії можна, якщо 70% населення України буде вакциновано.
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Сьогодні, 22:24