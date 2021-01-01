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23 лютого на Волині: гортаючи календар

23 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають журналістка, письменниця Валентина Штинько (на фото), журналісти Святослав Колосок, Ольга Богачевська та історик Петро Кралюк.

Іменинники цього дня – Анна, Валентина, Порфирій, Прохор, Феодора.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди, довголіття.

23 лютого 1996 року була зареєстрована газета «Вісник». Перший її номер вийшов 25 квітня цього ж року. Із 7 грудня 2000 року видання має назву «Вісник і К».

23 лютого 2006 року Волинському обласному музично-драматичному театру присвоїли почесне звання академічного. Відтак, повна назва закладу відтоді – Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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