Обрали запобіжний захід водієві, який нетверезим збив двох підлітків на Волині, одного – на смерть
Сьогодні, 11:03
Учора, 22 лютого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Ковельщині. Його взяли під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району нетверезий 35-річний водій автомобіля Ford збив двох неповнолітніх пішоходів.
У результаті автопригоди загинув 17-річний юнак та постраждала 15 річна дівчина.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Учора Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району нетверезий 35-річний водій автомобіля Ford збив двох неповнолітніх пішоходів.
У результаті автопригоди загинув 17-річний юнак та постраждала 15 річна дівчина.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Учора Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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