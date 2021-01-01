Обрали запобіжний захід водієві, який нетверезим збив двох підлітків на Волині, одного – на смерть

Учора, 22 лютого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Ковельщині. Його взяли під цілодобовий домашній арешт.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, у суботу, 20 лютого,У результаті автопригоди загинув 17-річний юнак та постраждала 15 річна дівчина.Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Учора Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Досудове розслідування триває.