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Обрали запобіжний захід водієві, який нетверезим збив двох підлітків на Волині, одного – на смерть

Обрали запобіжний захід водієві, який нетверезим збив двох підлітків на Волині, одного – на смерть
Учора, 22 лютого, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП на Ковельщині. Його взяли під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, у суботу, 20 лютого, на автодорозі у селі Білин Ковельського району нетверезий 35-річний водій автомобіля Ford збив двох неповнолітніх пішоходів.

У результаті автопригоди загинув 17-річний юнак та постраждала 15 річна дівчина.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Учора Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.




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