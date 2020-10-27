У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО

У Шевченківському районі Києва 22 лютого на жінку-пішохода з даху будинку, розташованого на вулиці Прорізній, впала велика брила снігу.На відео, розміщеному пресслужбою патрульної поліції Києва, видно, що постраждала проігнорувала обмежувальну стрічку, яка була встановлена в місці падіння, - пише Обозреватель.Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, 28-річній киянці було надано необхідну медичну допомогу.У поліції закликали киян не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв – не паркувати автомобілі біля таких стрічок.У місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може становити 1700 гривень.