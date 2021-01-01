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Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі

Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі
Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді незаконно звільненого керівника Держгеокадастру Волині Назара Микичака.

Як зазначив в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Назар Микичак, підставою для звільнення була заява, яку він сам не писав. Відтак, звернувся з судовим позовом, який задовільнили в повному обсязі.

Відповідно до рішення, поновити Микичака на раніше займаній посаді керівника Держгеокадастру у Волинській області мають з 30 жовтня 2020 року.

До слова, днями Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення заступниці начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області Оксани Грицюк.

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Теги: суд, керівник, Держгеокадастр, Волинь
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