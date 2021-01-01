Колишнього керівника Держгеокадастру Волині через суд поновили на роботі

Назара Микичака.



Як зазначив в коментарі Інформаційному агентству



Відповідно до рішення, поновити Микичака на раніше займаній посаді керівника Держгеокадастру у Волинській області мають з 30 жовтня 2020 року.



До слова, днями Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення заступниці начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області Оксани Грицюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді незаконно звільненого керівника Держгеокадастру ВолиніЯк зазначив в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини Назар Микичак, підставою для звільнення була заява, яку він сам не писав. Відтак, звернувся з судовим позовом, який задовільнили в повному обсязі.Відповідно до рішення, поновити Микичака на раніше займаній посаді керівника Держгеокадастру у Волинській області мають з 30 жовтня 2020 року.До слова, днями Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення заступниці начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області

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