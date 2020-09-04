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Призначили нового керівника Волинської ДФС

Призначили нового керівника Волинської ДФС
Голова ДФС України призначив нового керівника регіонального підрозділу ДФС на Волині. Ним став Віталій Дума.

Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомив керівник ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбуці, 23 лютого він оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській.

Новим керівником Волинського ДФС став Дума Віталій Романович, який ще до літа минулого року очолював Західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено АРМА, - ред.). Згаданий орган влади має спеціальний статус, уповноважений на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Віталій Дума народився 12 березня 1970 року в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області.

Закінчив державний університет «Львівська політехніка», Львівську комерційну академію та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У правоохоронних органах з 1995 року, проходив службу на оперативних та керівних посадах в органах внутрішніх справ та податкової міліції.

У 2015 році був призначений на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС.

З липня 2019 до червня 2020 року працював начальником Західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У червні 2020 року претендував на посаду заступника начальника управління - начальника відділу Головного управління оперативно-розшукової діяльності Львівської області.

Як інформує видання Наші гроші, від червня 2020 року він продовжив працювати в управлінні, але невідомо на якій посаді. Керівництво Західного територіального управління АРМА приховувало цю інформацію – посаду колишнього начальника не надали ні у відповідь на запит, ні в телефонному коментарі.

У 2019-му разом з дружиною Віталій Дума задекларував близько 2 млн грн. Понад 141 тисячу до сімейної скарбниці внесла донька, працівниця митниці. У власності дружини Думи земельні ділянки, квартира у спальному районі Львова та автівки, якими користується вся сім’я. Мешкають вони в будинку площею майже 200 квадратів, який оформлений на тестя. А у власності сина, який працює в управлінні стратегічних розслідувань у Львівській області нацполіції, є ділянка у «львівському Межигір’ї» - селі Підберізці, де розташовані елітні будинки місцевих депутатів. Ділянку той отримав у спадок від прабабусі-вчительки.

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Теги: Волинська ДФС, Віталій Дума, Волинь, ДФС
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Коментарі 1
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лемкам на Волині як медом помазано
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