Призначили нового керівника Волинської ДФС
Сьогодні, 11:30
Голова ДФС України призначив нового керівника регіонального підрозділу ДФС на Волині. Ним став Віталій Дума.
Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомив керівник ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбуці, 23 лютого він оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській.
Новим керівником Волинського ДФС став Дума Віталій Романович, який ще до літа минулого року очолював Західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено АРМА, - ред.). Згаданий орган влади має спеціальний статус, уповноважений на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
Віталій Дума народився 12 березня 1970 року в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області.
Закінчив державний університет «Львівська політехніка», Львівську комерційну академію та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
У правоохоронних органах з 1995 року, проходив службу на оперативних та керівних посадах в органах внутрішніх справ та податкової міліції.
У 2015 році був призначений на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС.
З липня 2019 до червня 2020 року працював начальником Західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У червні 2020 року претендував на посаду заступника начальника управління - начальника відділу Головного управління оперативно-розшукової діяльності Львівської області.
Як інформує видання Наші гроші, від червня 2020 року він продовжив працювати в управлінні, але невідомо на якій посаді. Керівництво Західного територіального управління АРМА приховувало цю інформацію – посаду колишнього начальника не надали ні у відповідь на запит, ні в телефонному коментарі.
У 2019-му разом з дружиною Віталій Дума задекларував близько 2 млн грн. Понад 141 тисячу до сімейної скарбниці внесла донька, працівниця митниці. У власності дружини Думи земельні ділянки, квартира у спальному районі Львова та автівки, якими користується вся сім’я. Мешкають вони в будинку площею майже 200 квадратів, який оформлений на тестя. А у власності сина, який працює в управлінні стратегічних розслідувань у Львівській області нацполіції, є ділянка у «львівському Межигір’ї» - селі Підберізці, де розташовані елітні будинки місцевих депутатів. Ділянку той отримав у спадок від прабабусі-вчительки.
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Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомив керівник ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбуці, 23 лютого він оголосив наказ про призначення в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України в 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській.
Новим керівником Волинського ДФС став Дума Віталій Романович, який ще до літа минулого року очолював Західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено АРМА, - ред.). Згаданий орган влади має спеціальний статус, уповноважений на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
Віталій Дума народився 12 березня 1970 року в селі Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області.
Закінчив державний університет «Львівська політехніка», Львівську комерційну академію та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
У правоохоронних органах з 1995 року, проходив службу на оперативних та керівних посадах в органах внутрішніх справ та податкової міліції.
У 2015 році був призначений на посаду першого заступника начальника Головного управління ДФС.
З липня 2019 до червня 2020 року працював начальником Західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У червні 2020 року претендував на посаду заступника начальника управління - начальника відділу Головного управління оперативно-розшукової діяльності Львівської області.
Як інформує видання Наші гроші, від червня 2020 року він продовжив працювати в управлінні, але невідомо на якій посаді. Керівництво Західного територіального управління АРМА приховувало цю інформацію – посаду колишнього начальника не надали ні у відповідь на запит, ні в телефонному коментарі.
У 2019-му разом з дружиною Віталій Дума задекларував близько 2 млн грн. Понад 141 тисячу до сімейної скарбниці внесла донька, працівниця митниці. У власності дружини Думи земельні ділянки, квартира у спальному районі Львова та автівки, якими користується вся сім’я. Мешкають вони в будинку площею майже 200 квадратів, який оформлений на тестя. А у власності сина, який працює в управлінні стратегічних розслідувань у Львівській області нацполіції, є ділянка у «львівському Межигір’ї» - селі Підберізці, де розташовані елітні будинки місцевих депутатів. Ділянку той отримав у спадок від прабабусі-вчительки.
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Коментарі 1
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