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У Луцьку ліквідовують ями на дорогах

У Луцьку ліквідовують ями на дорогах
У Луцьку почали ремонтувати вулиці, адже через зношеність асфальту на дорогах утворилися небезпечні ями.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.

Йдеться про дороги на вулицях Ківерцівській, Набережній, Гордіюк, Глушець, Мамсурова та Окружній, проспектах Відродження та Волі, на кільці біля ТРЦ «Промінь».

Ігор Поліщук зазначає, що ліквідовувати ями будуть шляхом вкладання «холодного асфальту». Роботи триватимуть 24-26 лютого.

«Внаслідок зношеності асфальтного покриття в окремих місцях та великої кількості циклів замерзання-розмерзання, на дорогах нашого міста утворилося чимало ям, що створюють небезпеку для дорожнього руху та пошкодження автомобілів.

Кожна яма перед асфальтуванням висушується, а в разі необхідності – і вигрівається», – пише мер Луцька.

У Луцьку ліквідовують ями на дорогах

У Луцьку ліквідовують ями на дорогах

У Луцьку ліквідовують ями на дорогах

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Теги: Луцьк, ремонт, дороги, ями, асфальт
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Коментарі 1
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"Шо опять..."А як же гарантії підрядників...і на скільки років були.
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