Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Сьогодні, 14:02
Завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко розповів, як це – бути першим волинянином, що отримав щеплення від коронавірусу.
Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.
Нагадаємо, медик отримав індійську вакцину AstraZeneca (Covishield). Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».
За словами Олега Яковенка, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно. Він наголосив, що на сьогодні є два методи боротьби з інфекційними хворобами: неспецифічний (карантинні заходи), специфічний (імунопрофілактика).
«Чому я перший? Хотів на собі оцінити ступінь безпеки. Станом на сьогодні мені спокійно дивитися в очі своїм пацієнтам і говорити про те, що вакцина є в першу чергу безпечною. Якщо говорити мовою порівняння, то страшно, коли ти бачиш, як помирають твої пацієнти, ти розумієш, що життя – дорогоцінна річ і треба робити все для того, аби ця ситуація якнайшвидше закінчилася. По-різному можна все побачити та інтерпретувати, але ми як медики намагаємося зробити все можливе і неможливе в контексті лікування коронавірусу та вже станом на сьогодні – вакцинації», - зазначив Яковенко.
Він закликав волинян не боятися вакцинації, попри антивакцинальну кампанію, яка має місце не лише в Україні, а й у світі.
«Сьогодні була зроблена не лише вакцинація мені, а й багатьом медикам у нашому закладі. Цей крок слугує прикладом для інших і доказом безпечності вакцини», - додав медик.
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Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.
Нагадаємо, медик отримав індійську вакцину AstraZeneca (Covishield). Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».
За словами Олега Яковенка, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно. Він наголосив, що на сьогодні є два методи боротьби з інфекційними хворобами: неспецифічний (карантинні заходи), специфічний (імунопрофілактика).
«Чому я перший? Хотів на собі оцінити ступінь безпеки. Станом на сьогодні мені спокійно дивитися в очі своїм пацієнтам і говорити про те, що вакцина є в першу чергу безпечною. Якщо говорити мовою порівняння, то страшно, коли ти бачиш, як помирають твої пацієнти, ти розумієш, що життя – дорогоцінна річ і треба робити все для того, аби ця ситуація якнайшвидше закінчилася. По-різному можна все побачити та інтерпретувати, але ми як медики намагаємося зробити все можливе і неможливе в контексті лікування коронавірусу та вже станом на сьогодні – вакцинації», - зазначив Яковенко.
Він закликав волинян не боятися вакцинації, попри антивакцинальну кампанію, яка має місце не лише в Україні, а й у світі.
«Сьогодні була зроблена не лише вакцинація мені, а й багатьом медикам у нашому закладі. Цей крок слугує прикладом для інших і доказом безпечності вакцини», - додав медик.
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