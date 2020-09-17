Розповіли, коли у волинських аптеках може з’явитися вакцина проти коронавірусу

Повідомили, коли на Волині у вільному продажі може з’явитися вакцина від коронавірусної інфекції.Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук нагадала, що станом на сьогодні область отрималаЙдеться про вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), котра розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Виробляється вакцина на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Згідно з реалізацією етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії.Першим отримавна COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради. За його словами, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно.Людмила Тимощук зазначила, що другим вакцинованим проти COVID-19 став медичний директор з лікувальної роботи Волинської обласної клінічної лікарні. Наразі ж медики інших «ковідних» лікарень визначаються із вибором – проходити вакцинанцію чи ні, адже цей процес – добровільний.«Я б сьогодні теж вакцинувалася, якби підпадала під першу хвилю. Думаю, що до літа вакцина від коронавірусу надійде у продаж. Побачимо», - додала посадовиця.