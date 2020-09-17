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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли, коли у волинських аптеках може з’явитися вакцина проти коронавірусу

Розповіли, коли у волинських аптеках може з’явитися вакцина проти коронавірусу
Повідомили, коли на Волині у вільному продажі може з’явитися вакцина від коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.

Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук нагадала, що станом на сьогодні область отримала 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Йдеться про вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), котра розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Виробляється вакцина на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Згідно з реалізацією етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії.

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Першим отримав щеплення завідувач інфекційного відділення №2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко. За його словами, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно.

Людмила Тимощук зазначила, що другим вакцинованим проти COVID-19 став медичний директор з лікувальної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Юрко. Наразі ж медики інших «ковідних» лікарень визначаються із вибором – проходити вакцинанцію чи ні, адже цей процес – добровільний.

«Я б сьогодні теж вакцинувалася, якби підпадала під першу хвилю. Думаю, що до літа вакцина від коронавірусу надійде у продаж. Побачимо», - додала посадовиця.

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Теги: вакцина, продаж, Волинь, аптеки
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Коментарі 1
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Через 3 години, як з'явиться в аптеках РФ.
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