Розповіли, коли у волинських аптеках може з’явитися вакцина проти коронавірусу
Сьогодні, 14:39
Повідомили, коли на Волині у вільному продажі може з’явитися вакцина від коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.
Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук нагадала, що станом на сьогодні область отримала 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби.
Йдеться про вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), котра розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Виробляється вакцина на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Згідно з реалізацією етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії.
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Першим отримав щеплення завідувач інфекційного відділення №2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко. За його словами, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно.
Людмила Тимощук зазначила, що другим вакцинованим проти COVID-19 став медичний директор з лікувальної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Юрко. Наразі ж медики інших «ковідних» лікарень визначаються із вибором – проходити вакцинанцію чи ні, адже цей процес – добровільний.
«Я б сьогодні теж вакцинувалася, якби підпадала під першу хвилю. Думаю, що до літа вакцина від коронавірусу надійде у продаж. Побачимо», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.
Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук нагадала, що станом на сьогодні область отримала 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби.
Йдеться про вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), котра розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Виробляється вакцина на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield. Згідно з реалізацією етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Спочатку був мандраж»: хто робить перші щеплення від коронавірусу на Волині
Першим отримав щеплення завідувач інфекційного відділення №2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко. За його словами, після вакцинації у нього немає ніяких небажаних явищ. Усе минуло швидко та безболісно.
Людмила Тимощук зазначила, що другим вакцинованим проти COVID-19 став медичний директор з лікувальної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Юрко. Наразі ж медики інших «ковідних» лікарень визначаються із вибором – проходити вакцинанцію чи ні, адже цей процес – добровільний.
«Я б сьогодні теж вакцинувалася, якби підпадала під першу хвилю. Думаю, що до літа вакцина від коронавірусу надійде у продаж. Побачимо», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Через 3 години, як з'явиться в аптеках РФ.
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