У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який посеред вулиці викидав сміття. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у фейсбуці.



Випадок трапився 23 лютого біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Пояснити свої дії порушник не зміг.



Відтак, на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 152 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн.







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