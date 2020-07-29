У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який посеред вулиці викидав сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти спіймали чоловіка, який посеред вулиці викидав сміття.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у фейсбуці.
Випадок трапився 23 лютого біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Пояснити свої дії порушник не зміг.
Відтак, на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 152 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у фейсбуці.
Випадок трапився 23 лютого біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Пояснити свої дії порушник не зміг.
Відтак, на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 152 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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