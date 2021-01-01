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Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19

Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, які побічні ефекти можуть бути у людей, яких вакцинували проти коронавірусу.

Про це повідомляє Україна 24.

У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.

Можливі побічні ефекти:

- почервоніння на місці уколу;
- незначне підвищення температури;
- поява папул на місці ін’єкції.

Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.

– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.

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Теги: коронавірус, вакцинація, Ляшко, побічні ефекти
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