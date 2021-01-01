Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
Сьогодні, 21:56
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, які побічні ефекти можуть бути у людей, яких вакцинували проти коронавірусу.
Про це повідомляє Україна 24.
У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.
Можливі побічні ефекти:
- почервоніння на місці уколу;
- незначне підвищення температури;
- поява папул на місці ін’єкції.
Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.
– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Україна 24.
У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.
Можливі побічні ефекти:
- почервоніння на місці уколу;
- незначне підвищення температури;
- поява папул на місці ін’єкції.
Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.
– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
Сьогодні, 21:56
У волинській громаді підтопило тисячі угідь. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
У місті на Волині встановили нові тарифи на воду
Сьогодні, 20:55