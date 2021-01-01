Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19

Віктор Ляшко розповів, які побічні ефекти можуть бути у людей, яких вакцинували проти коронавірусу.



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У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.



Можливі побічні ефекти:



- почервоніння на місці уколу;

- незначне підвищення температури;

- поява папул на місці ін’єкції.



Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.



– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікаррозповів, які побічні ефекти можуть бути у людей, яких вакцинували проти коронавірусу.Про це повідомляє Україна 24 У разі появи будь-яких ускладнень він порадив одразу ж звертатися до лікаря. Водночас не варто займатися самолікуванням.Можливі побічні ефекти:- почервоніння на місці уколу;- незначне підвищення температури;- поява папул на місці ін’єкції.Водночас, за словами спікера, можуть бути й серйозніші побічні ефекти.– Ці, які я щойно назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості вакцинованих. Але є і випадки анафілактичного шоку – один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було, – зазначив Віктор Ляшко.

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