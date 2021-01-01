74 волинян вакцинувалися проти COVID-19 вчора, 26 лютого
Сьогодні, 11:45
1713 осіб вакцинували від COVID-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні, на Волині - 74.
Про це йдеться у телеграм-каналі Коронавірус_інфо.
Від початку кампанії щепили 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
Вінницька область — 50 щеплень;
Волинська область - 74 щеплень;
Дніпропетровська область - 140 щеплень;
Донецька область - 110 щеплень;
Житомирська область — 52 щеплень;
Закарпатська область - 34 щеплень;
Запорізька область - 47 щеплень;
Івано-Франківська область - 20 щеплень;
Київська область — 60 щеплень;
Кіровоградська область - 66 щеплень;
Луганська область - 30 щеплень;
Львівська область - 80 щеплень;
місто Київ - 30 щеплень;
Миколаївська область - 170 щеплень;
Одеська область - 70 щеплень;
Полтавська область - 100 щеплень;
Рівненська область - 70 щеплень;
Сумська область - 70 щеплень;
Тернопільська область - 60 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 50 щеплень;
Черкаська область — 100 щеплень;
Чернівецька область - 60 щеплень;
Чернігівська область — 60 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у телеграм-каналі Коронавірус_інфо.
Від початку кампанії щепили 3051 особу, з них отримали 1 дозу – 3051 особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
Вінницька область — 50 щеплень;
Волинська область - 74 щеплень;
Дніпропетровська область - 140 щеплень;
Донецька область - 110 щеплень;
Житомирська область — 52 щеплень;
Закарпатська область - 34 щеплень;
Запорізька область - 47 щеплень;
Івано-Франківська область - 20 щеплень;
Київська область — 60 щеплень;
Кіровоградська область - 66 щеплень;
Луганська область - 30 щеплень;
Львівська область - 80 щеплень;
місто Київ - 30 щеплень;
Миколаївська область - 170 щеплень;
Одеська область - 70 щеплень;
Полтавська область - 100 щеплень;
Рівненська область - 70 щеплень;
Сумська область - 70 щеплень;
Тернопільська область - 60 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 50 щеплень;
Черкаська область — 100 щеплень;
Чернівецька область - 60 щеплень;
Чернігівська область — 60 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
74 волинян вакцинувалися проти COVID-19 вчора, 26 лютого
Сьогодні, 11:45
Яке свято сьогодні, 27 лютого
Сьогодні, 11:00
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45