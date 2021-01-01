Поруч із Луцьком буде новий ринок. ПЛАНУВАННЯ*





Де розташований ринок?



Новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у с. Княгининок, на центральній вулиці Соборній (4 км від в’їзду до Луцька).



Це - адміністративна частина Княгининка, поруч розташована сільрада та школа. Тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси, а відразу біля майбутнього ринку - зупинка. Нещодавно провели капітальний ремонт цієї дороги за європейськими стандартами, також облаштоване вуличне освітлення та відеоспостереження.



Вигідне розташування ринку також пов’язане із тим, що цією вулицею проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.



Що тут буде?



Загальна площа ринку - пів гектара. На його території окрім торгових павільйонів передбачені місця для відпочинку відвідувачів. За проектом, всередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.



Також на ринку будуть приміщення для облаштування супермаркету, кафе чи піцерії.





Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.



Площа приміщень - від 17 до 30 м2.







Як купити магазин чи взяти в оренду?



Приміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду.



При покупці ціна становить - 650 $/м2. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”: 096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок розпочинають будівництво нового ринку. Тут буде 35 торгових павільйонів, окреме приміщення з просторими торговими залами та місця для відпочинку. Про це інформують на сайті БК "Інвестор" Новий ринок буде розташований на території Луцької громади, у с. Княгининок, на центральній вулиці Соборній (4 км від в’їзду до Луцька).Це - адміністративна частина Княгининка, поруч розташована сільрада та школа. Тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси, а відразу біля майбутнього ринку - зупинка. Нещодавно провели капітальний ремонт цієї дороги за європейськими стандартами, також облаштоване вуличне освітлення та відеоспостереження.Вигідне розташування ринку також пов’язане із тим, що цією вулицею проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.Загальна площа ринку - пів гектара. На його території окрім торгових павільйонів передбачені місця для відпочинку відвідувачів. За проектом, всередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.Також на ринку будуть приміщення для облаштування супермаркету, кафе чи піцерії.Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.Площа приміщень - віддоПриміщення на новому ринку можна придбати або взяти в оренду.При покупці ціна становить -. Наразі є можливість розстрочки до грудня 2021 року.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

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