Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою

Повідомили, скількох пасажирів оштрафували у громадському транспорті Луцька за оплату проїзду готівкою або ж уникнення від оплати.Про це йдеться у відповідній пояснювальній записці до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про виконання умов договорів».Нагадаємо, у місті з листопада 2019 року впровадили автоматизовану систему оплати проїзду. Утім, частина пасажирів і донині платить у транспорті готівкою.Як зазначають у документі, за рік роботи автоперевізники не сформували власних служб контролю, не стягнули жодної штрафної санкції. Лише після укладення перевізниками (крім ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД) договорів на делегування своїх повноважень з проведення контролю КП «Луцьке підприємство електротранспорту» ситуація дещо змінилась.Протягом лютого 2021 року контрольно-ревізійна група здійснювала перевірку в усіх тролейбусах та автобусах на маршрутах № 3, 9, 11, 19, 23, 24, 25, 26, 26-а, 28, 31, 32.Протягом місяця наклали 178 штрафів. З них 85 по 120 гривень (у маршрутках) та 93 - по 80 гривень (у тролейбусах), відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.