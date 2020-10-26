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Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою

Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою
Повідомили, скількох пасажирів оштрафували у громадському транспорті Луцька за оплату проїзду готівкою або ж уникнення від оплати.

Про це йдеться у відповідній пояснювальній записці до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про виконання умов договорів».

Нагадаємо, у місті з листопада 2019 року впровадили автоматизовану систему оплати проїзду. Утім, частина пасажирів і донині платить у транспорті готівкою.

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Як зазначають у документі, за рік роботи автоперевізники не сформували власних служб контролю, не стягнули жодної штрафної санкції. Лише після укладення перевізниками (крім ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД) договорів на делегування своїх повноважень з проведення контролю КП «Луцьке підприємство електротранспорту» ситуація дещо змінилась.

Протягом лютого 2021 року контрольно-ревізійна група здійснювала перевірку в усіх тролейбусах та автобусах на маршрутах № 3, 9, 11, 19, 23, 24, 25, 26, 26-а, 28, 31, 32.

Протягом місяця наклали 178 штрафів. З них 85 по 120 гривень (у маршрутках) та 93 - по 80 гривень (у тролейбусах), відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: транспорт, е-квиток, штрафи, готівка, Луцьк
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Коментарі 1
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Протягом місяця наклали 178 штрафів. З них 85 по 120 гривень (у маршрутках) та 93 - по 80 гривень (у тролейбусах)

Навіть собі на з.п заробити не можуть))) Треба працювати якісніше
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