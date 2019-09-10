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У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому. ОНОВЛЕНО

У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому. ОНОВЛЕНО
У місті Ковелі знайшли 16-річного Антона Сальникова із Сум, який пішов з дому.

Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.

Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.

Як інформує ГУ НП у Волинській області, про зникнення неповнолітнього поліції повідомив його батько, 60-річний сум'янин, ввечері 25 лютого. Він мав надію, що син повернеться до домівки самостійно, тому не одразу звернувся за допомогою до правоохоронців.

Жодної інформації про місцезнаходження хлопця не було, батьки ніяких припущень, куди міг піти їх син, не мали. Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування розіслали в територіальні підрозділи Національної поліції України.

Через декілька днів підліток зателефонував матері і сказав, що їде до Польщі. Як з’ясували правоохоронці, він спочатку автобусом добрався до Луцька, згодом – поїхав до Ковеля. Там співробітники ювенальної превенції виявили неповнолітнього на місцевій автостанції. Зараз він перебуває у Ковельському районному управлінні, хлопець живий та здоровий. Незабаром підлітка передадуть батькам.

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Теги: Ковель, Луцьк, Суми, поліція, знайшли
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