У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому. ОНОВЛЕНО

Антона Сальникова із Сум,



Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.



Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.



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Жодної інформації про місцезнаходження хлопця не було, батьки ніяких припущень, куди міг піти їх син, не мали. Правоохоронці оголосили неповнолітнього в розшук. Орієнтування розіслали в територіальні підрозділи Національної поліції України.



Через декілька днів підліток зателефонував матері і сказав, що їде до Польщі. Як з’ясували правоохоронці, він спочатку автобусом добрався до Луцька, згодом – поїхав до Ковеля. Там співробітники ювенальної превенції виявили неповнолітнього на місцевій автостанції. Зараз він перебуває у Ковельському районному управлінні, хлопець живий та здоровий. Незабаром підлітка передадуть батькам.

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