У західних областях України потепліє до +15 градусів, – синоптик
Сьогодні, 10:40
3-4 березня в Україні переважатиме суха сонячна погода. Але вже у найближчі вихідні прогнозують похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
"Jacqueline порозпихає і порозганяє фронти й циклони на околиці, тому опади в Україні 3-го березня малоймовірні. У середу повіватиме чи й сильніше підвиватиме вітер західного походження", - йдеться у дописі.
Температура повітря у середу, 3 березня, упродовж дня буде +5+10 градусів, на Сході та північному сході +2+5 градусів. У четвер потепліє до +6+13 градусів, в західних областях до +10+15 градусів.
Синоптик зауважує, що 5 березня в Україну прийде атмосферний фронт із опадами, а у суботу-неділю очікують похолодання.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
"Jacqueline порозпихає і порозганяє фронти й циклони на околиці, тому опади в Україні 3-го березня малоймовірні. У середу повіватиме чи й сильніше підвиватиме вітер західного походження", - йдеться у дописі.
Температура повітря у середу, 3 березня, упродовж дня буде +5+10 градусів, на Сході та північному сході +2+5 градусів. У четвер потепліє до +6+13 градусів, в західних областях до +10+15 градусів.
Синоптик зауважує, що 5 березня в Україну прийде атмосферний фронт із опадами, а у суботу-неділю очікують похолодання.
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