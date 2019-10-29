У громаді поблизу Луцька запровадили нову схему проїзду пільговиків. ВІДЕО





Тему пільгового проїзду по-підгайцівськи вивчали журналісти



Раз на три дні інвалід другої групи Ольга Литвинчук зі Звірова їздить до Луцька у справах. Раніше, розповідає жінка, показала посвідчення – та й їдеш спокійно. А відучора водій почав вимагати за проїзд гроші. А опісля видав пасажирці папірець, який нібито мають обміняти на гроші у сільській раді.



З так званим пільговим квитком, в якому і натяку на офіційний документ нема, журналісти пішли до очільника громади Юрія Семенюка. Запропонували хоча б поставити печатки, аби такий папірець не можна було підробити.



До слова, гроші за цим папірцем не повернуть, якщо на підтвердження не буде ще й проїзного квитка, де вказана вартість поїздки, – розтлумачують процедуру у відділі соцзахисту ОТГ.



А от пільговик Ольга Литвинчук, яка їздить у громадському транспорті, каже, що про квиток і не знала, у водія його не вимагала. Тож на повернення грошей жінка може не сподіватися.



В Підгайцівській сільраді кажуть, що першими на Волині запровадили такий експеримент з оплати пільгового проїзду. Обіцяють її вдосконалити. І таки розтлумачити людям, щоб до папірця вимагали у водія ще й квиток.







Фото - ілюстративне

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