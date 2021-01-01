У Ковелі стартувала вакцинація проти COVID-19

Першими щеплення зробили 40 медичних працівників Ковельського МТМО, екстреної медичної допомоги та Ковельської поліклініки Волинської обласної радиПро це йдеться на сайті Ковельради.Для проведення імунізації вакциною AstraZeneca (Covishield) прибула мобільна бригада лікарів з Луцька, яка пройшла відповідне навчання.Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусної інфекції є справою добровільною. Першою серед медиків вакцинувалася сімейний лікар амбулаторії ЗПСМ №1. Серед тих, хто уже отримав щеплення, представники адміністрації Ковельського МТМО, завідувачі та лікарі відділень, лікарі амбулаторій сімейної медицини, медсестри та інші працівники закладів охорони здоров‘я.Для проведення вакцинації у Ковелі створили дві мобільні бригади, які після проходження відповідного навчання щеплюватимуть охочих в організованих колективах.Також діятиме п’ять стаціонарних пунктів щеплень, які згодом запрацюють у центрах первинної медико-санітарної допомоги: №1 (м. Ковель, вул. Театральна) та у селах Повурськ і Тойкут та в селищах Люблинець і Голоби. Коли саме можна буде вакцинуватися усім бажаючим ми повідомимо додатково.Вакцинацію проводять безкоштовно.