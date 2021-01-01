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У Польщі затримали українця, який ошукав кур’єрську фірму на велику суму грошей

У Польщі затримали українця, який ошукав кур’єрську фірму на велику суму грошей
27-річний українець ошукав кур’єрську фірму, яка займається доставкою поштових відправлень в Польщі, на велику суму грошей.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Варшави, чоловік почав займатися незаконною діяльністю з травня 2019 року.

За даними слідства, громадянин України вислав за допомогою кур’єрської фірми понад 800 посилок, не заплативши компанії за її послуги абсолютно нічого. Щоб обдурити систему, чоловік використовував фальшиві коди мобільних платіжних систем, які він вводив під час надання посилок. Система сприймала, що послуги з доставки оплачені, однак грошей фірма не отримувала.

Українця вирахували й затримали на робочому місці в Варшаві. Йому висунули аж 232 звинувачення в шахрайстві, через які кур’єрська фірма понесла втрати на кількадесят тисяч злотих. В рахунок компенсації та оплати подальших штрафів після затримання в чоловіка вилучили 33 тисячі злотих. За скоєне громадянину України загрожує до 8 років в'язниці.

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Теги: Польща, українець, шахрай
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