Понад 40 волинян – у реанімації через коронавірус

44 волинянина перебувають у реанімації через захворювання на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у четвер, 4 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови обласної державної адміністраціїрозповіла, що коронавірусна інфекція не відступає, йде розвиток третьої хвилі. За добу захворіли 258 волинян, найбільше – у Луцьку.В області допомогу хворим на коронавірус надають 19 медзакладів, загалом розгорнули 1639 ліжок, завантаженість їх станом на 4 березня становить 35 %. 14 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень, у реанімації – 44 пацієнта.«Захворюваність помолодшала. Хворіють у важчій формі більш молоді люди», - наголосила Тимощук.