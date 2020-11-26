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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Понад 40 волинян – у реанімації через коронавірус

Понад 40 волинян – у реанімації через коронавірус
44 волинянина перебувають у реанімації через захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у четвер, 4 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що коронавірусна інфекція не відступає, йде розвиток третьої хвилі. За добу захворіли 258 волинян, найбільше – у Луцьку.

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В області допомогу хворим на коронавірус надають 19 медзакладів, загалом розгорнули 1639 ліжок, завантаженість їх станом на 4 березня становить 35 %. 14 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень, у реанімації – 44 пацієнта.

«Захворюваність помолодшала. Хворіють у важчій формі більш молоді люди», - наголосила Тимощук.

Фото - ілюстративне

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Теги: коронавірус, ШВЛ, Волинь
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