У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських
Сьогодні, 20:40
У Польщі затримали громадянина України, який заважав працювати бригаді швидкої допомоги.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на kpppiaseczno.policja.waw.pl, інцидент трапився в містечку Пясечно.
Літній чоловік втратив свідомість на тротуарі та впав на землю. На місце події приїхала бригада “швидкої”, яка почала надавати йому допомогу. 31-річний українець, який проходив в цей час поруч, з невідомих причин почав заважати медикам. Ображав їх як словесно та перешкоджав працювати фізично.
На допомогу прийшов поліцейський патруль. На попередження правоохоронців українець відреагував нецензурною лайкою, а згодом намагався напасти на одного з поліцейських. Порушника заарештували, алкотестер показав, що у чоловіка було майже 2 проміле алкоголю в крові.
Громадянина України звинувачують в образі та порушенні тілесної недоторканості поліцейського. Також він буде покараний за вживання вульгарних слів у громадському місці, ненадання персональних даних на вимогу поліції під час перевірки та відсутність при собі документів.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на kpppiaseczno.policja.waw.pl, інцидент трапився в містечку Пясечно.
Літній чоловік втратив свідомість на тротуарі та впав на землю. На місце події приїхала бригада “швидкої”, яка почала надавати йому допомогу. 31-річний українець, який проходив в цей час поруч, з невідомих причин почав заважати медикам. Ображав їх як словесно та перешкоджав працювати фізично.
На допомогу прийшов поліцейський патруль. На попередження правоохоронців українець відреагував нецензурною лайкою, а згодом намагався напасти на одного з поліцейських. Порушника заарештували, алкотестер показав, що у чоловіка було майже 2 проміле алкоголю в крові.
Громадянина України звинувачують в образі та порушенні тілесної недоторканості поліцейського. Також він буде покараний за вживання вульгарних слів у громадському місці, ненадання персональних даних на вимогу поліції під час перевірки та відсутність при собі документів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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