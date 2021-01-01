вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських

У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських
У Польщі затримали громадянина України, який заважав працювати бригаді швидкої допомоги.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на kpppiaseczno.policja.waw.pl, інцидент трапився в містечку Пясечно.

Літній чоловік втратив свідомість на тротуарі та впав на землю. На місце події приїхала бригада “швидкої”, яка почала надавати йому допомогу. 31-річний українець, який проходив в цей час поруч, з невідомих причин почав заважати медикам. Ображав їх як словесно та перешкоджав працювати фізично.

На допомогу прийшов поліцейський патруль. На попередження правоохоронців українець відреагував нецензурною лайкою, а згодом намагався напасти на одного з поліцейських. Порушника заарештували, алкотестер показав, що у чоловіка було майже 2 проміле алкоголю в крові.

Громадянина України звинувачують в образі та порушенні тілесної недоторканості поліцейського. Також він буде покараний за вживання вульгарних слів у громадському місці, ненадання персональних даних на вимогу поліції під час перевірки та відсутність при собі документів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підземелля, яке нещодавно знайшли у місті на Волині, може стати туристичним об'єктом
Сьогодні, 21:47
На Волині маршрутка застрягла у багнюці. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські патрульні зупинили п'янючого водія Audi
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
У Польщі затримали українця, який ошукав кур’єрську фірму на велику суму грошей У Польщі затримали українця, який ошукав кур’єрську фірму на велику суму грошей
03 березень, 17:23
У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин У Польщі п'яний українець за кермом авто в'їхав у магазин
26 лютий, 11:50
У Польщі спіймали п'яного «в дрова» водія фури з України У Польщі спіймали п'яного «в дрова» водія фури з України
13 лютий, 13:12
У Польщі українець за кермом авто впав з мосту в річку. ФОТО У Польщі українець за кермом авто впав з мосту в річку. ФОТО
03 лютий, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підземелля, яке нещодавно знайшли у місті на Волині, може стати туристичним об'єктом
Сьогодні, 21:47
 0
На Волині маршрутка застрягла у багнюці. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських
Сьогодні, 20:40
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські патрульні зупинили п'янючого водія Audi
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8