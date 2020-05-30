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Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири

Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири
Сьогодні, 5 березня, вручили ордер та ключі від квартири учаснику АТО з Волині Ігорю Пальчуку.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час бойових дій на сході України чоловік отримав поранення, що призвело до інвалідності III групи.

"Подякував Ігорю за сумлінне виконання військових обов'язків та високий професіоналізм. Сподіваюся, це житло стане початком нового щасливішого життя", - написав мер Нововолинська.

Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири

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Теги: Нововоинськ, квартира, учасник АТО
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