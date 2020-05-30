Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири
Сьогодні, 12:05
Сьогодні, 5 березня, вручили ордер та ключі від квартири учаснику АТО з Волині Ігорю Пальчуку.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.
Під час бойових дій на сході України чоловік отримав поранення, що призвело до інвалідності III групи.
"Подякував Ігорю за сумлінне виконання військових обов'язків та високий професіоналізм. Сподіваюся, це житло стане початком нового щасливішого життя", - написав мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.
Під час бойових дій на сході України чоловік отримав поранення, що призвело до інвалідності III групи.
"Подякував Ігорю за сумлінне виконання військових обов'язків та високий професіоналізм. Сподіваюся, це житло стане початком нового щасливішого життя", - написав мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Закарпатті масово цвітуть чарівні крокуси. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири
Сьогодні, 12:05
Відновили ремонтні роботи на одній із найважливіших доріг Волині: рух транспорту – частково обмежений
Сьогодні, 12:00
На Волині знайшли бомбу
Сьогодні, 11:50