Учасник АТО з Волині отримав ключі від нової квартири

Ігорю Пальчуку.



Про це Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.



Під час бойових дій на сході України чоловік отримав поранення, що призвело до інвалідності III групи.



"Подякував Ігорю за сумлінне виконання військових обов'язків та високий професіоналізм. Сподіваюся, це житло стане початком нового щасливішого життя", - написав мер Нововолинська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 березня, вручили ордер та ключі від квартири учаснику АТО з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський голована своїй сторінці у фейсбуці.Під час бойових дій на сході України чоловік отримав поранення, що призвело до інвалідності III групи."Подякував Ігорю за сумлінне виконання військових обов'язків та високий професіоналізм. Сподіваюся, це житло стане початком нового щасливішого життя", - написав мер Нововолинська.

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