На «Ягодині» у вантажівці, що їхала з Польщі, знайшли незаконні косметичні засоби





Про це повідомляє Волинська митниця.



Під час проведення митного контролю, працівники Волинської митниці Держмитслужби запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Проте жодних заявлених товарів не було.



В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили незадекларованих 216 одиниць косметичних засобів торгової марки «BERNARD CASSIERE» загальною вартістю 192 тисячі гривень.



Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.



Відтак, незадекларований товар вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З Польщі в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби смугою руху «червоний коридор» заїхав вантажний автомобіль Renault під керуванням громадянина України.Про це повідомляє Волинська митниця.Під час проведення митного контролю, працівники Волинської митниці Держмитслужби запропонували заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Проте жодних заявлених товарів не було.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили незадекларованих 216 одиниць косметичних засобів торгової марки «BERNARD CASSIERE» загальною вартістю 192 тисячі гривень.Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Відтак, незадекларований товар вилучили до рішення суду.

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