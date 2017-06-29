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На Сході окупанти важко поранили українського військового

На Сході окупанти важко поранили українського військового
Сьогодні, 5 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Так, неподалік населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по українських позиціях зі снайперської зброї.

Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.


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Теги: Схід, бойовики, обстріли
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