На Сході окупанти важко поранили українського військового





Про це



Так, неподалік населеного пункту Мар’їнка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по українських позиціях зі снайперської зброї.



Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.



На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.





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