У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому
Сьогодні, 06:31
В Історичному музеї села Княгининок відбулося відкриття виставки «Іграшки Лесиного краю» в рамках заходів з відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
На подію завітали учні Княгининівського ліцею Волинської обласної ради. Науковий співробітник музею Андрій Бондарук представив присутнім колекцію дерев'яних забавок, відтворених із традиційних іграшок Волині та Полісся, серію картин-ілюстрацій українського дитинства минулих століть, раритетні фото та експонати на дитячу тематику.
Виставка діятимете впродовж 2021 року. На її основі буде сформована постійна експозиція.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
На подію завітали учні Княгининівського ліцею Волинської обласної ради. Науковий співробітник музею Андрій Бондарук представив присутнім колекцію дерев'яних забавок, відтворених із традиційних іграшок Волині та Полісся, серію картин-ілюстрацій українського дитинства минулих століть, раритетні фото та експонати на дитячу тематику.
Виставка діятимете впродовж 2021 року. На її основі буде сформована постійна експозиція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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