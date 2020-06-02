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У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому

У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому
В Історичному музеї села Княгининок відбулося відкриття виставки «Іграшки Лесиного краю» в рамках заходів з відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

На подію завітали учні Княгининівського ліцею Волинської обласної ради. Науковий співробітник музею Андрій Бондарук представив присутнім колекцію дерев'яних забавок, відтворених із традиційних іграшок Волині та Полісся, серію картин-ілюстрацій українського дитинства минулих століть, раритетні фото та експонати на дитячу тематику.

Виставка діятимете впродовж 2021 року. На її основі буде сформована постійна експозиція.

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Теги: Княгининок, Луцьк
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