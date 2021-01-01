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7 березня на Волині: гортаючи календар

7 березня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 березня у директора Луцького навчально-реабілітаційного центру Лесі Волинець (на фото) та ексдепутата Луцької міськради Сергія Були.

Сьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Опанас, Пилип та В’ячеслав.

Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, достатку в усьому та здійснення усього задуманого.

7 березня 1994 року відбувся візит до Луцька Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка) та його заступника митроплита Філарета (Денисенка).

Ієрархи служили у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, зустрічалися із луцькою громадськістю та вели переговори із представниками влади щодо ситуації навколо нього.

Загалом візит священнослужителів до Луцька тривав 7-8 березня.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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