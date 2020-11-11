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Шість днів тренуються, а на сьомий грають: розповіли про єдину жіночу футбольну команду на Волині

Шість днів тренуються, а на сьомий грають: розповіли про єдину жіночу футбольну команду на Волині
Замість сукенок – спортивна форма, після уроків не прогулянки, а тренування. “Ладомир” – єдина жіноча команда з футболу на Волині.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Тренуються дівчата з самого ранку, попри те, що на вулиці дощить. Половина учасниць команди – ще школярки. Тому доводиться поєднувати навчання зі спортом. Кажуть, вдається не завжди. Бо ж шість днів тренуються, а на сьомий грають. Такі старання дають результат: команда уже п’ять років виступає у вищій лізі України.

“Я вважаю, що це нормальний результат – ми постійно посередині. Зважаючи на те, що половина дітей виступає в команді, то це хороший результат”, – каже тренер команди Олег Бортнік.

Головне, запевняють і тренер, і футболістки, – мати мету. Мають дівчата і мрію: довести, що у футбол грають не тільки справжні чоловіки.


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Теги: Ладомир, футбол, жіноча команда
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