Шість днів тренуються, а на сьомий грають: розповіли про єдину жіночу футбольну команду на Волині
Сьогодні, 22:36
Замість сукенок – спортивна форма, після уроків не прогулянки, а тренування. “Ладомир” – єдина жіноча команда з футболу на Волині.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Тренуються дівчата з самого ранку, попри те, що на вулиці дощить. Половина учасниць команди – ще школярки. Тому доводиться поєднувати навчання зі спортом. Кажуть, вдається не завжди. Бо ж шість днів тренуються, а на сьомий грають. Такі старання дають результат: команда уже п’ять років виступає у вищій лізі України.
“Я вважаю, що це нормальний результат – ми постійно посередині. Зважаючи на те, що половина дітей виступає в команді, то це хороший результат”, – каже тренер команди Олег Бортнік.
Головне, запевняють і тренер, і футболістки, – мати мету. Мають дівчата і мрію: довести, що у футбол грають не тільки справжні чоловіки.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Тренуються дівчата з самого ранку, попри те, що на вулиці дощить. Половина учасниць команди – ще школярки. Тому доводиться поєднувати навчання зі спортом. Кажуть, вдається не завжди. Бо ж шість днів тренуються, а на сьомий грають. Такі старання дають результат: команда уже п’ять років виступає у вищій лізі України.
“Я вважаю, що це нормальний результат – ми постійно посередині. Зважаючи на те, що половина дітей виступає в команді, то це хороший результат”, – каже тренер команди Олег Бортнік.
Головне, запевняють і тренер, і футболістки, – мати мету. Мають дівчата і мрію: довести, що у футбол грають не тільки справжні чоловіки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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