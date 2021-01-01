Де на Волині та у Луцьку зокрема відключатимуть світло 10 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Вол-Волинський: вул. Луцька Вол-Волинське вище професійне училище, Супермаркет "Сіті", ФОП Бензель Г.С., ФОП Селедець Л.С. Лазня, ФОП Іщук Костянтин Васильович Приміщення столярного м.Вол-Волинський: вул. Луцька 111а, 153, 115,Яновського 1-17, 2-26, Алябушева, Грисюка 82. ЗТП-167 ПЛ-0.4 Л-2 09:00-17:00 с.ОвадноПривокзальнаМічуріна3. КТП-393 Л-1 09:00-17:00 с.МикуличіЛокацька4. ЗТП-290 Л-18 09:00-17:00 м.Вол-ВолинськийВиговськогоОлійникаСтарицькогоШухевичаКовельськаФедороваЧорновола5. КТП-201 Л-3 09:00-17:00 с.ЗаріччяНабережна6. КТП-157 Л-1 09:00-17:00 с.Верба1. ПЛ-04кв Л-1,Л-2 від КТП-359 9:00-17:00 ФОП Саджайя,ФАП. с.Ярівка вул.Лесі Українки, Центральна2. КТП-420 м.Горохів 9:00-17:00 ВУЖКГ башня,ДПРЧ-5 база, ФОП Шевчук В.О., ФОП Клемба В.Б., магазин Збираль Т.І., стадіон Колос., магазин Корона., ФОП Грабарчук Т.М., ФОП Янюк бар Хутірок. Вул.Чкалова, Чорновола, Козацька,Берестецька, Сливки, пров.Чкалова.1. Л-2 від КТП-137 для чистки траси та перетяжки проводів 9:30-16:30 с.Михайлє, вул. Над Бугом2. Л-3 від КТП-74 для заміни опор 9:30-16:30 с.Завидів, вул. Центральна3. КТП-75 для капремонту КТП 10:00-17:00 с.Завидів, вул. Центральна,вул. Підгайна1. КТП-130 09:00-17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-9 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково).4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-318 09:00-17:00 с. Раків Ліс, вул. Відродження,вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-363 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Лесі Українки1. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00с.Прилуцькевул.Садова,буд. 1-55,вул.Ст.Бойка,1-30,2. ПЛ010 кВ Л70-02 частково 9:00-18:00ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівникс.Борохіввул.Луцька,вул.Хутірськавул.М.Салюк,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-37 8:30-17:00ФОП Гнатюк Т.Д. - магазинФОП Журба - магазинм.Ківерцівул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,вул.Міцкевича,буд.1-5а,2 -16а ,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоскс.Хорлупивул.Миру,1-19,вул.Зелена,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-508 8:30-17:00 смт.Цумань - пожежна частинаФОП Матюшко - цех смт.Цуманьвул.Філатова6. КТП-145 10:00-16:00 Ківерцівський районний МКСКГ - базаТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех1.ПЛ-0,4кВ від КТП-4669:00-17:00 ФОП Грева Інна ВасилівнаУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Хуршудян С.О м.Ковель2.ПЛ-0,4кВ від КТП-889:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовельське МТМО с.Рудка Миринська3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель4. ПЛ-0,4кВ від КТП-562 9:00-17:00 Голобська селищна радаГуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиСвято-Різдво-Богородична громада УПЦГолобське споживче товариствоДержавне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» . с.Погіньки5. ПЛ-0,4кВ від КТП-344 9:00-17:00 ФОП Денисюк Л.ССвято-Дмитрівська церква с.ГішинВідділ освіти Ковельської районної державної адміністраціїДоротищенська сільська РадаАкціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіДубівське споживче товариство с.Гішин6. ПЛ-0,4кВ від КТП-408 9:00-17:00 ФОП Савич М.СФОП Чабан В.МКовельське управління казначейської служби України Волинської областіФО Дуда О.ГАдвокацька контораУправління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Тітівалов К.КФОП Романюк М.ВОСББ "Мир-Ковель"УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиРЖКГ №1ФО Ігнатюк В.АФОП Приступа С.ВПП "АКО-ФАРМ"ФО Тимощук О.ДФОП Ховайло А.МФОП Самчук О.ІФОП Бордійчук Н.СЖБК"Супутник"ФОП Проц А.ВФО Кушнерук А.ЮПриватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"ФОП Тарасюк С.ВФОП Слободян О.ВФОП Хуршудян О.АФОП Савич М.С м.Ковель1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-1 9:00 – 17:00 с.Колпитів вул.І.Франка2. КТП-110 9:00 – 13:00 с.Коритниця вул.Шкільна, Л.Українки3. КТП-205 12:00 – 17:00 с.Коритниця:водобашня с.Коритниця вул.Молодіжна4. ПЛ-10 Л-23-04 14:00 – 17:00 с.Привітне:школа, дитсадок,АТС, ПП «Фрукт ЕксПол», Укрпошта, магазин ФОП Ковальчук О.Г., магазин ФОП Жданюк В.О., магазин ФОП Максимюк М.Є., магазин ФОП Жаловага М.Я., магазин ФОП Ліховський В.Д.,магазин ФОП Трофимюк М.В.с.Коритниця:Церква,дитсадок, школа, магазин ФОП Уліцька Г.Д., магазин ФОП Шевчук Н.Я. с.Привітне (частково), с.Коритниця.5. ПЛ-10 Л-21-04 10:00 – 17:00 с.Шельвів:Церква,дитсадок, СМЗ «Київстар», млин ФОП Сірук В.І., мгазин Шлапак І.В., кафе Мельник Г.А.с.Войнин: дитсадок, ФАП.с.Гранатів: ФАП.с.В.Садівська:ФАП.с.Затурці: ФОППенкаля О.В. риб.цех,ГРС, тракторна бригада. с.Затурці (частково), с.В.Садівська, с.Ясинівка (хутір), с.Гранатів, с.С.Дубини, с.Шельвів (частково), с.Войнин (частково)1. 09:00-17:00«Хесед-Ошер» (синагога)Котельна БК«Укрсиббанк»Стоматкабінет вул. Б.Хмельницького 6, 9-17,2. 09:00-16:00М-н «Комфорт»СклозаводТериторіальний центр обслуговування громадянМ-н «Тук-Тук» вул. Кленова,вул. Сосновавул. Берестечківськавул. Ясеновавул. Путінцева 7-23, 6-24,вул. Грабова, Вербова, Революційна,вул. Березова, Тургєнєва, Старосільська,вул. Горіхова, Малинова,вул. Львівська 2-32,вул. Володимирська 7-211. 10:00-13:00Школа с. КнягининокФОП Калитюк Ю.С. – кіоскФОП Білокурець М.А. – кафе«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база«Укртелеком» - АТС с. КнягининокБудинок культури, контора, бібліотека с. КнягининокМилушівське споживче т-во – магазинФОП Куренда А.М. – готельФОП Ляшук В.П. – магазинФОП Арсенюк С.О. – павільйонФОП Воскобойнік І.Л. – павільйонВУЖКГ Княгининок – котельня«Дарлісад» - будинок прорабської«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова2. ПЛ-0,4 від КТП-191 10:00-17:00 ФОП Гарбачук О.О. – магазинТеремнівське споживче т-во – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. – мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикХрам с. ЛипиниВУЖКГ с. Липини – свердловинаФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Центральна, Шевченка, Ветеранів3. ПЛ-0,4 від КТП-125 9:30-17:00 ФОП Романюк Ю.Ф - кафеФОП Мотлюк І.П. - складВКП «Грань» - КНС с. Г.Полонка, вул. Садова, Горохівська, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька4. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-290 9:00-17:00 СГПП «Несвіч» - тракторна бригадаПрАТ « Київстар» - вишка -1 ПЛ-10 Л 56-01 від ЛР-84 до ЛР-221 9:00-18:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство", Цех с. ГущаШкола, Магазин Гуща с.Гуща, Зелений Гай2 Пл.-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк3 ПЛ-10 Л 52-02 від ПС до ЛР-143 9:00-18:00 Млин с. НудижеЛісництво с.НудижіС/Р с.НудижеПАТ "Укртелеком"ВД УДППЗ"Укрпошта"Церква с.Нудиже с.Нудиже4 ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32192 9:00-18:00 Церква с.ПулемецьДиячий садок с. Пулемець с.Пулемець5 ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби, пров.Жовтневий, Дружби1. ПЛ-0.4кВ від КТП-84 10:00-17:00 ФОП Домашич Н.А. Млин; с. Судче (Частково)2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-99 10:00-13:00 ФОП Яцик А.П. «Калина»; ФОП Неймарк О.К. магазин «Смак»; ФОП Михальчук П.В. магазин; ФОП Юрко Л.В. магазин; смт. Любешів (Частково)3. КТП-152 Л-1 10:00-17:00 с. Мукошин (Частково)1. 10:00-17:00ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа). с.Козлиничі2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР- 9 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин),КТП-83.3. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-506 10:00-17:00 с.Четвертня4. ПЛ-10 кВ, Л-45-03 12:00-15:00 КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1. ТП-6 ПЛ-04 Л-7 09:00-17:00 м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-121. 9:30-17:00с.Млиново2. Пл-04кв Л-2 КТП-290 9:30-16:30 с.Заболоття х.Голубє.1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру ,Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-3449:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині КотельняФОП Стасюк С.М., Магазин7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазиншкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники1. КТП-90 10:00-17:00 Магазин, Церква с Смолярівул: Вишнева, Центральна, Миру, Незалежності, Лугова, Польова, Зелена.2. КТП-210 10:00-17:00 с Смідин,вул: Перемоги, Миру, Квітнева, Л.Українки, Європейська.1. ПЛ-0,4кВЩТП-118Л-3 10:00-13:00 ФОП Привродський - готель с.Городилець2. ПЛ-0,4кВКТП-103 14:00-17:00 ПТУ-22 - гуртожиток с.Городилець3. ПЛ-0,4кВКТП-258 10:00-13:00 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний, Лисинка, Спокійна4. ПЛ-0,4кВКТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець5. ПЛ-0,4кВКТП-266 Л-1 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Горького, Нова, Стрілецька6. ПЛ-0,4кВКТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова7. ПЛ-0,4кВКТП-307 Л-2 10:00-16:30 ФОП Дяк С.В.-магазин с.м.т.Турійськ вул.Мисливська