Де на Волині та у Луцьку зокрема відключатимуть світло 10 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський: вул. Луцька Вол-Волинське вище професійне училище, Супермаркет "Сіті", ФОП Бензель Г.С., ФОП Селедець Л.С. Лазня, ФОП Іщук Костянтин Васильович Приміщення столярного м.Вол-Волинський: вул. Луцька 111а, 153, 115,Яновського 1-17, 2-26, Алябушева, Грисюка 8
2. ЗТП-167 ПЛ-0.4 Л-2 09:00-17:00 с.Овадно
Привокзальна
Мічуріна
3. КТП-393 Л-1 09:00-17:00 с.Микуличі
Локацька
4. ЗТП-290 Л-18 09:00-17:00 м.Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
5. КТП-201 Л-3 09:00-17:00 с.Заріччя
Набережна
6. КТП-157 Л-1 09:00-17:00 с.Верба
Горохівський район
1. ПЛ-04кв Л-1,Л-2 від КТП-359 9:00-17:00 ФОП Саджайя,ФАП. с.Ярівка вул.Лесі Українки, Центральна
2. КТП-420 м.Горохів 9:00-17:00 ВУЖКГ башня,ДПРЧ-5 база, ФОП Шевчук В.О., ФОП Клемба В.Б., магазин Збираль Т.І., стадіон Колос., магазин Корона., ФОП Грабарчук Т.М., ФОП Янюк бар Хутірок. Вул.Чкалова, Чорновола, Козацька,
Берестецька, Сливки, пров.Чкалова.
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-137 для чистки траси та перетяжки проводів 9:30-16:30 с.Михайлє, вул. Над Бугом
2. Л-3 від КТП-74 для заміни опор 9:30-16:30 с.Завидів, вул. Центральна
3. КТП-75 для капремонту КТП 10:00-17:00 с.Завидів, вул. Центральна,
вул. Підгайна
Камінь-Каширський район
1. КТП-130 09:00-17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-9 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково).
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-318 09:00-17:00 с. Раків Ліс, вул. Відродження,
вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-363 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Лесі Українки
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55,
вул.Ст.Бойка,1-30,
2. ПЛ010 кВ Л70-02 частково 9:00-18:00
ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівник
с.Борохів
вул.Луцька,
вул.Хутірська
вул.М.Салюк,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-37 8:30-17:00
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин
ФОП Журба - магазин
м.Ківерці
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,
вул.Міцкевича,буд.1-5а,2 -16а ,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоск
с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,
вул.Зелена,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-508 8:30-17:00 смт.Цумань - пожежна частина
ФОП Матюшко - цех смт.Цумань
вул.Філатова
6. КТП-145 10:00-16:00 Ківерцівський районний МКСКГ - база
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-466
9:00-17:00 ФОП Грева Інна Василівна
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-88
9:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-562 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Голобське споживче товариство
Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» . с.Погіньки
5. ПЛ-0,4кВ від КТП-344 9:00-17:00 ФОП Денисюк Л.С
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Відділ освіти Ковельської районної державної адміністрації
Доротищенська сільська Рада
Акціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Дубівське споживче товариство с.Гішин
6. ПЛ-0,4кВ від КТП-408 9:00-17:00 ФОП Савич М.С
ФОП Чабан В.М
Ковельське управління казначейської служби України Волинської області
ФО Дуда О.Г
Адвокацька контора
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Тітівалов К.К
ФОП Романюк М.В
ОСББ "Мир-Ковель"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
РЖКГ №1
ФО Ігнатюк В.А
ФОП Приступа С.В
ПП "АКО-ФАРМ"
ФО Тимощук О.Д
ФОП Ховайло А.М
ФОП Самчук О.І
ФОП Бордійчук Н.С
ЖБК"Супутник"
ФОП Проц А.В
ФО Кушнерук А.Ю
Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ФОП Тарасюк С.В
ФОП Слободян О.В
ФОП Хуршудян О.А
ФОП Савич М.С м.Ковель
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-1 9:00 – 17:00 с.Колпитів вул.І.Франка
2. КТП-110 9:00 – 13:00 с.Коритниця вул.Шкільна, Л.Українки
3. КТП-205 12:00 – 17:00 с.Коритниця:водобашня с.Коритниця вул.Молодіжна
4. ПЛ-10 Л-23-04 14:00 – 17:00 с.Привітне:школа, дитсадок,АТС, ПП «Фрукт ЕксПол», Укрпошта, магазин ФОП Ковальчук О.Г., магазин ФОП Жданюк В.О., магазин ФОП Максимюк М.Є., магазин ФОП Жаловага М.Я., магазин ФОП Ліховський В.Д.,
магазин ФОП Трофимюк М.В.
с.Коритниця:Церква,дитсадок, школа, магазин ФОП Уліцька Г.Д., магазин ФОП Шевчук Н.Я. с.Привітне (частково), с.Коритниця.
5. ПЛ-10 Л-21-04 10:00 – 17:00 с.Шельвів:Церква,
дитсадок, СМЗ «Київстар», млин ФОП Сірук В.І., мгазин Шлапак І.В., кафе Мельник Г.А.
с.Войнин: дитсадок, ФАП.
с.Гранатів: ФАП.
с.В.Садівська:ФАП.
с.Затурці: ФОП
Пенкаля О.В. риб.цех,
ГРС, тракторна бригада. с.Затурці (частково), с.В.Садівська, с.Ясинівка (хутір), с.Гранатів, с.С.Дубини, с.Шельвів (частково), с.Войнин (частково)
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
«Хесед-Ошер» (синагога)
Котельна БК
«Укрсиббанк»
Стоматкабінет вул. Б.Хмельницького 6, 9-17,
2. 09:00-16:00
М-н «Комфорт»
Склозавод
Територіальний центр обслуговування громадян
М-н «Тук-Тук» вул. Кленова,
вул. Соснова
вул. Берестечківська
вул. Ясенова
вул. Путінцева 7-23, 6-24,
вул. Грабова, Вербова, Революційна,
вул. Березова, Тургєнєва, Старосільська,
вул. Горіхова, Малинова,
вул. Львівська 2-32,
вул. Володимирська 7-21
Луцький район
1. 10:00-13:00
Школа с. Княгининок
ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок
Милушівське споживче т-во – магазин
ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин
ФОП Арсенюк С.О. – павільйон
ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня
«Дарлісад» - будинок прорабської
«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова
2. ПЛ-0,4 від КТП-191 10:00-17:00 ФОП Гарбачук О.О. – магазин
Теремнівське споживче т-во – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. – мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Храм с. Липини
ВУЖКГ с. Липини – свердловина
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Центральна, Шевченка, Ветеранів
3. ПЛ-0,4 від КТП-125 9:30-17:00 ФОП Романюк Ю.Ф - кафе
ФОП Мотлюк І.П. - склад
ВКП «Грань» - КНС с. Г.Полонка, вул. Садова, Горохівська, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька
4. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-290 9:00-17:00 СГПП «Несвіч» - тракторна бригада
ПрАТ « Київстар» - вишка -
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л 56-01 від ЛР-84 до ЛР-221 9:00-18:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство", Цех с. Гуща
Школа, Магазин Гуща с.Гуща, Зелений Гай
2 Пл.-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 ПЛ-10 Л 52-02 від ПС до ЛР-143 9:00-18:00 Млин с. Нудиже
Лісництво с.Нудижі
С/Р с.Нудиже
ПАТ "Укртелеком"
ВД УДППЗ"Укрпошта"
Церква с.Нудиже с.Нудиже
4 ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32192 9:00-18:00 Церква с.Пулемець
Диячий садок с. Пулемець с.Пулемець
5 ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби, пров.Жовтневий, Дружби
Любешівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-84 10:00-17:00 ФОП Домашич Н.А. Млин; с. Судче (Частково)
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-99 10:00-13:00 ФОП Яцик А.П. «Калина»; ФОП Неймарк О.К. магазин «Смак»; ФОП Михальчук П.В. магазин; ФОП Юрко Л.В. магазин; смт. Любешів (Частково)
3. КТП-152 Л-1 10:00-17:00 с. Мукошин (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа). с.Козлиничі
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР- 9 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин),
КТП-83.
3. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-506 10:00-17:00 с.Четвертня
4. ПЛ-10 кВ, Л-45-03 12:00-15:00 КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ТП-6 ПЛ-04 Л-7 09:00-17:00 м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-12
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с.Млиново
2. Пл-04кв Л-2 КТП-290 9:30-16:30 с.Заболоття х.Голубє.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М., Магазин
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1. КТП-90 10:00-17:00 Магазин, Церква с Смолярі
вул: Вишнева, Центральна, Миру, Незалежності, Лугова, Польова, Зелена.
2. КТП-210 10:00-17:00 с Смідин,
вул: Перемоги, Миру, Квітнева, Л.Українки, Європейська.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118Л-3 10:00-13:00 ФОП Привродський - готель с.Городилець
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-103 14:00-17:00 ПТУ-22 - гуртожиток с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 10:00-13:00 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний, Лисинка, Спокійна
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-266 Л-1 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Горького, Нова, Стрілецька
6. ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова
7. ПЛ-0,4кВ
КТП-307 Л-2 10:00-16:30 ФОП Дяк С.В.-магазин с.м.т.Турійськ вул.Мисливська
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський: вул. Луцька Вол-Волинське вище професійне училище, Супермаркет "Сіті", ФОП Бензель Г.С., ФОП Селедець Л.С. Лазня, ФОП Іщук Костянтин Васильович Приміщення столярного м.Вол-Волинський: вул. Луцька 111а, 153, 115,Яновського 1-17, 2-26, Алябушева, Грисюка 8
2. ЗТП-167 ПЛ-0.4 Л-2 09:00-17:00 с.Овадно
Привокзальна
Мічуріна
3. КТП-393 Л-1 09:00-17:00 с.Микуличі
Локацька
4. ЗТП-290 Л-18 09:00-17:00 м.Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
5. КТП-201 Л-3 09:00-17:00 с.Заріччя
Набережна
6. КТП-157 Л-1 09:00-17:00 с.Верба
Горохівський район
1. ПЛ-04кв Л-1,Л-2 від КТП-359 9:00-17:00 ФОП Саджайя,ФАП. с.Ярівка вул.Лесі Українки, Центральна
2. КТП-420 м.Горохів 9:00-17:00 ВУЖКГ башня,ДПРЧ-5 база, ФОП Шевчук В.О., ФОП Клемба В.Б., магазин Збираль Т.І., стадіон Колос., магазин Корона., ФОП Грабарчук Т.М., ФОП Янюк бар Хутірок. Вул.Чкалова, Чорновола, Козацька,
Берестецька, Сливки, пров.Чкалова.
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-137 для чистки траси та перетяжки проводів 9:30-16:30 с.Михайлє, вул. Над Бугом
2. Л-3 від КТП-74 для заміни опор 9:30-16:30 с.Завидів, вул. Центральна
3. КТП-75 для капремонту КТП 10:00-17:00 с.Завидів, вул. Центральна,
вул. Підгайна
Камінь-Каширський район
1. КТП-130 09:00-17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-261 09:00-17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-9 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково).
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-318 09:00-17:00 с. Раків Ліс, вул. Відродження,
вул. Східна, вул. Незалежності (частково), вул. Горохова, вул.Північна
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-363 09:00-17:00 с. Хотешів, вул. Лесі Українки
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-359 8:30-17:00
с.Прилуцьке
вул.Садова,буд. 1-55,
вул.Ст.Бойка,1-30,
2. ПЛ010 кВ Л70-02 частково 9:00-18:00
ТзОВ "Волиньплемптиця" - птахівник
с.Борохів
вул.Луцька,
вул.Хутірська
вул.М.Салюк,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-37 8:30-17:00
ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин
ФОП Журба - магазин
м.Ківерці
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,
вул.Міцкевича,буд.1-5а,2 -16а ,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-392 8:30-17:00 ФОП Мазур С.Є. – торговий кіоск
с.Хорлупи
вул.Миру,1-19,
вул.Зелена,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-508 8:30-17:00 смт.Цумань - пожежна частина
ФОП Матюшко - цех смт.Цумань
вул.Філатова
6. КТП-145 10:00-16:00 Ківерцівський районний МКСКГ - база
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП-466
9:00-17:00 ФОП Грева Інна Василівна
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП-88
9:00-17:00 ТзОВ «ТПК-2013»
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Рудка Миринська
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-562 9:00-17:00 Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Голобське споживче товариство
Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» . с.Погіньки
5. ПЛ-0,4кВ від КТП-344 9:00-17:00 ФОП Денисюк Л.С
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Відділ освіти Ковельської районної державної адміністрації
Доротищенська сільська Рада
Акціонерне товариство « оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Дубівське споживче товариство с.Гішин
6. ПЛ-0,4кВ від КТП-408 9:00-17:00 ФОП Савич М.С
ФОП Чабан В.М
Ковельське управління казначейської служби України Волинської області
ФО Дуда О.Г
Адвокацька контора
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Тітівалов К.К
ФОП Романюк М.В
ОСББ "Мир-Ковель"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
РЖКГ №1
ФО Ігнатюк В.А
ФОП Приступа С.В
ПП "АКО-ФАРМ"
ФО Тимощук О.Д
ФОП Ховайло А.М
ФОП Самчук О.І
ФОП Бордійчук Н.С
ЖБК"Супутник"
ФОП Проц А.В
ФО Кушнерук А.Ю
Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр"
ФОП Тарасюк С.В
ФОП Слободян О.В
ФОП Хуршудян О.А
ФОП Савич М.С м.Ковель
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 від КТП-237 Л-1 9:00 – 17:00 с.Колпитів вул.І.Франка
2. КТП-110 9:00 – 13:00 с.Коритниця вул.Шкільна, Л.Українки
3. КТП-205 12:00 – 17:00 с.Коритниця:водобашня с.Коритниця вул.Молодіжна
4. ПЛ-10 Л-23-04 14:00 – 17:00 с.Привітне:школа, дитсадок,АТС, ПП «Фрукт ЕксПол», Укрпошта, магазин ФОП Ковальчук О.Г., магазин ФОП Жданюк В.О., магазин ФОП Максимюк М.Є., магазин ФОП Жаловага М.Я., магазин ФОП Ліховський В.Д.,
магазин ФОП Трофимюк М.В.
с.Коритниця:Церква,дитсадок, школа, магазин ФОП Уліцька Г.Д., магазин ФОП Шевчук Н.Я. с.Привітне (частково), с.Коритниця.
5. ПЛ-10 Л-21-04 10:00 – 17:00 с.Шельвів:Церква,
дитсадок, СМЗ «Київстар», млин ФОП Сірук В.І., мгазин Шлапак І.В., кафе Мельник Г.А.
с.Войнин: дитсадок, ФАП.
с.Гранатів: ФАП.
с.В.Садівська:ФАП.
с.Затурці: ФОП
Пенкаля О.В. риб.цех,
ГРС, тракторна бригада. с.Затурці (частково), с.В.Садівська, с.Ясинівка (хутір), с.Гранатів, с.С.Дубини, с.Шельвів (частково), с.Войнин (частково)
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
«Хесед-Ошер» (синагога)
Котельна БК
«Укрсиббанк»
Стоматкабінет вул. Б.Хмельницького 6, 9-17,
2. 09:00-16:00
М-н «Комфорт»
Склозавод
Територіальний центр обслуговування громадян
М-н «Тук-Тук» вул. Кленова,
вул. Соснова
вул. Берестечківська
вул. Ясенова
вул. Путінцева 7-23, 6-24,
вул. Грабова, Вербова, Революційна,
вул. Березова, Тургєнєва, Старосільська,
вул. Горіхова, Малинова,
вул. Львівська 2-32,
вул. Володимирська 7-21
Луцький район
1. 10:00-13:00
Школа с. Княгининок
ФОП Калитюк Ю.С. – кіоск
ФОП Білокурець М.А. – кафе
«Центр сертифікації та експертизи насіння… - база
«Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, контора, бібліотека с. Княгининок
Милушівське споживче т-во – магазин
ФОП Куренда А.М. – готель
ФОП Ляшук В.П. – магазин
ФОП Арсенюк С.О. – павільйон
ФОП Воскобойнік І.Л. – павільйон
ВУЖКГ Княгининок – котельня
«Дарлісад» - будинок прорабської
«МТС Україна» - вишка с. Княгининок, вул. Соборна, Спортивна, Дружби, Молодіжна, Промислова
2. ПЛ-0,4 від КТП-191 10:00-17:00 ФОП Гарбачук О.О. – магазин
Теремнівське споживче т-во – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. – мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Храм с. Липини
ВУЖКГ с. Липини – свердловина
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Центральна, Шевченка, Ветеранів
3. ПЛ-0,4 від КТП-125 9:30-17:00 ФОП Романюк Ю.Ф - кафе
ФОП Мотлюк І.П. - склад
ВКП «Грань» - КНС с. Г.Полонка, вул. Садова, Горохівська, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Полонківська, Луцька
4. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-290 9:00-17:00 СГПП «Несвіч» - тракторна бригада
ПрАТ « Київстар» - вишка -
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10 Л 56-01 від ЛР-84 до ЛР-221 9:00-18:00 Державне під-во "Любомльське лісове господарство", Цех с. Гуща
Школа, Магазин Гуща с.Гуща, Зелений Гай
2 Пл.-0.4 КТП-32084 9:00-18:00 с.Висоцьк
3 ПЛ-10 Л 52-02 від ПС до ЛР-143 9:00-18:00 Млин с. Нудиже
Лісництво с.Нудижі
С/Р с.Нудиже
ПАТ "Укртелеком"
ВД УДППЗ"Укрпошта"
Церква с.Нудиже с.Нудиже
4 ПЛ-0.4 Л-4 КТП-32192 9:00-18:00 Церква с.Пулемець
Диячий садок с. Пулемець с.Пулемець
5 ПЛ-0.4 КТП-32343 9:00-18:00 с.Світязь вул.Жовтнева, Набережна, Козацька, Дружби, пров.Жовтневий, Дружби
Любешівський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП-84 10:00-17:00 ФОП Домашич Н.А. Млин; с. Судче (Частково)
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-99 10:00-13:00 ФОП Яцик А.П. «Калина»; ФОП Неймарк О.К. магазин «Смак»; ФОП Михальчук П.В. магазин; ФОП Юрко Л.В. магазин; смт. Любешів (Частково)
3. КТП-152 Л-1 10:00-17:00 с. Мукошин (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП, школа). с.Козлиничі
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР- 9 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин),
КТП-83.
3. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-506 10:00-17:00 с.Четвертня
4. ПЛ-10 кВ, Л-45-03 12:00-15:00 КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ТП-6 ПЛ-04 Л-7 09:00-17:00 м Нововолинськ Кіоск м Нововолинськ вул Шопена 9, 2-20 Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5, 2, Кисиля 1-3а, 2-12
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
с.Млиново
2. Пл-04кв Л-2 КТП-290 9:30-16:30 с.Заболоття х.Голубє.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП- 419 9:00-17:00 Школа с. Городині Котельня
ФОП Стасюк С.М., Магазин
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. с.Доросині вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка, ФОП Касіян С.М.магазин
шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Пугачова, Першотравнева
10. ПЛ-0,4кВ ТП- 271 9:00-17:00 Ферма с. Уляники
Старовижівський район
1. КТП-90 10:00-17:00 Магазин, Церква с Смолярі
вул: Вишнева, Центральна, Миру, Незалежності, Лугова, Польова, Зелена.
2. КТП-210 10:00-17:00 с Смідин,
вул: Перемоги, Миру, Квітнева, Л.Українки, Європейська.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118Л-3 10:00-13:00 ФОП Привродський - готель с.Городилець
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-103 14:00-17:00 ПТУ-22 - гуртожиток с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 10:00-13:00 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний, Лисинка, Спокійна
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-66 10:00-16:30 ФОП Придворський –готель, СКЗ с.Городилець
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-266 Л-1 10:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Горького, Нова, Стрілецька
6. ПЛ-0,4кВ
КТП-344 10:00-16:30 Озерянсььька с/р – адмінприміщення, пождепо, котельня, БК,вод.башта, дит.садок, ТРСТ- магазин, АТС, церква, пошта, ФАП, школа, пункт прийому молока с.Озеряни вул.Центральна , Шкільна, Степова, Побутова
7. ПЛ-0,4кВ
КТП-307 Л-2 10:00-16:30 ФОП Дяк С.В.-магазин с.м.т.Турійськ вул.Мисливська
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