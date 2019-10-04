Волинські лікарі провели операцію з видалення позаматкової вагітності молодій жінці
Сьогодні, 14:45
Лікарі Ковельського МТМО провели лапароскопічну операцію з видалення позаматкової вагітності в терміні 9 тижнів, що загрожувала життю молодої жінки.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
У гінекологічне відділення пологового будинку поступила 24-річна жінка зі скаргами на ниючий біль внизу живота. Лікарі діагностували непорушену прогресуючу позаматкову трубну вагітність в терміні 9 тижнів.
Акушери-гінекологи в черговий раз успішно провели лапароскопічне оперативне лікування та за допомогою герметичного контейнера видалили маткову трубу з плідним яйцем розміром 10 см через невеликий прокол (0,5 см в діаметрі).
У пологовому будинку Ковельського МТМО всі оперативні втручання з приводу позаматкової вагітності проводяться тільки лапароскопічним шляхом (через 3 проколи). Це забезпечує короткий післяопераційний період і швидке відновлення.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
У гінекологічне відділення пологового будинку поступила 24-річна жінка зі скаргами на ниючий біль внизу живота. Лікарі діагностували непорушену прогресуючу позаматкову трубну вагітність в терміні 9 тижнів.
Акушери-гінекологи в черговий раз успішно провели лапароскопічне оперативне лікування та за допомогою герметичного контейнера видалили маткову трубу з плідним яйцем розміром 10 см через невеликий прокол (0,5 см в діаметрі).
У пологовому будинку Ковельського МТМО всі оперативні втручання з приводу позаматкової вагітності проводяться тільки лапароскопічним шляхом (через 3 проколи). Це забезпечує короткий післяопераційний період і швидке відновлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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