ТОП пропозицій житла від «Інвестора» у березні*
Сьогодні, 08:00
Акційні пропозиції - хороша нагода зробити важливу покупку і при цьому суттєво зекономити.
Будівельна компанія “Інвестор” у березні підготувала спеціальні умови для купівлі квартир в усіх своїх житлових комплексах.
Про це інформуть на сайті компанії.
1. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-СПАЛЬНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
2. АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”
Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.
Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
3. ОСТАННІ П’ЯТЬ КВАРТИР В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
В останньому будинку ЖК “Парковий квартал”, який у Ковелі зводить Будівельна компанія “Інвестор”, залишилося для продажу 5 квартир.
Серед квартир, які залишилися - кілька 1- та 2-кімнатних. Є два варіанти 2-кімнатних квартир площею 72 м2. При стовідсотковій оплаті ціна квадратного метра - від 13 500 грн.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Будівельна компанія “Інвестор” у березні підготувала спеціальні умови для купівлі квартир в усіх своїх житлових комплексах.
Про це інформуть на сайті компанії.
1. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА 2-СПАЛЬНІ КВАРТИРИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
На 2-спальні квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) діє спеціальна пропозиція. Два види планування доступні за зниженою ціною (мінус 500 грн/м2). Також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%.
Площа акційних квартир - 71,9 та 75,52 м2. В обох квартирах передбачені кухні-студії, об’єднані із вітальнями, роздільні санвузли та лоджії.
Акційна ціна - від 17 000 грн/м2.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
2. АКЦІЯ НА 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ В ЖК “СУПЕРНОВА”
Особливі умови діють при купівлі 3-кімнатної квартири у ЖК “Супернова”.
Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:
Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
3. ОСТАННІ П’ЯТЬ КВАРТИР В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
В останньому будинку ЖК “Парковий квартал”, який у Ковелі зводить Будівельна компанія “Інвестор”, залишилося для продажу 5 квартир.
Серед квартир, які залишилися - кілька 1- та 2-кімнатних. Є два варіанти 2-кімнатних квартир площею 72 м2. При стовідсотковій оплаті ціна квадратного метра - від 13 500 грн.
Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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