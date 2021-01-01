У 8 волинян повторно виявили коронавірус
Сьогодні, 16:27
У Волинській області зафіксували 8 випадків повторного інфікування COVID-19.
Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, усього станом на 10 березня в області зареєстрували 41 530 випадків коронавірусної інфекції. Одужала 37 871 особа. 659 людей померли внаслідок ускладнень від хвороби.
За минулу добу виявили 125 нових випадків хвороби. Найгірша ситуація – у Ківерцівському районі, Луцькому районі, Луцьку та Нововолинську.
Загалом у лікарнях області розгорнули 1707 ліжок для хворих на коронавірус (за минулий тиждень ще 108), із них зайнято 598, що становить 35 %. Найбільша завантаженість – у обласній клінічній лікарні (65 %), обласній інфекційній лікарні (73 %), Луцькій міській клінічній лікарні (47 %), Нововолинській міській лікарні (63 %). 1650 ліжок забезпечені киснем, із них 443 завантажені, що складає 28,5%.
«На сьогодні в області зареєстрували 8 випадків повторного інфікування коронавірусною інфекцією», - повідомила заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.
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Про це йшлося у середу, 10 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, усього станом на 10 березня в області зареєстрували 41 530 випадків коронавірусної інфекції. Одужала 37 871 особа. 659 людей померли внаслідок ускладнень від хвороби.
За минулу добу виявили 125 нових випадків хвороби. Найгірша ситуація – у Ківерцівському районі, Луцькому районі, Луцьку та Нововолинську.
Загалом у лікарнях області розгорнули 1707 ліжок для хворих на коронавірус (за минулий тиждень ще 108), із них зайнято 598, що становить 35 %. Найбільша завантаженість – у обласній клінічній лікарні (65 %), обласній інфекційній лікарні (73 %), Луцькій міській клінічній лікарні (47 %), Нововолинській міській лікарні (63 %). 1650 ліжок забезпечені киснем, із них 443 завантажені, що складає 28,5%.
«На сьогодні в області зареєстрували 8 випадків повторного інфікування коронавірусною інфекцією», - повідомила заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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