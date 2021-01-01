У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
У Луцьку минулої доби нацгвардійці затримали 19-річного хлопця з наркотиками.
Трапилося це приблизно о 21:30 на вулиці Наливайка, - інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Молодик поводився підозріло, уникав відповідей на питання військовослужбовців. Військовий наряд виявив у кишені куртки молодика порошкоподібну речовину рожевого кольору, ззовні схожу на «солі».
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у хлопця ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трапилося це приблизно о 21:30 на вулиці Наливайка, - інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Молодик поводився підозріло, уникав відповідей на питання військовослужбовців. Військовий наряд виявив у кишені куртки молодика порошкоподібну речовину рожевого кольору, ззовні схожу на «солі».
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у хлопця ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – знову різкий стрибок інфікувань COVID-19: у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 11:00
У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:47
У ковельській лікарні впровадили новітню методику ультразвукової діагностики печінки
Сьогодні, 10:27