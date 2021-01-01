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У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками

У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками
У Луцьку минулої доби нацгвардійці затримали 19-річного хлопця з наркотиками.

Трапилося це приблизно о 21:30 на вулиці Наливайка, - інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Молодик поводився підозріло, уникав відповідей на питання військовослужбовців. Військовий наряд виявив у кишені куртки молодика порошкоподібну речовину рожевого кольору, ззовні схожу на «солі».

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у хлопця ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: нацгвардійці, наркотики, Луцьк
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