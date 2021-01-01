У Луцьку нацгвардійці затримали молодика з наркотиками





Трапилося це приблизно о 21:30 на вулиці Наливайка, - інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.



Молодик поводився підозріло, уникав відповідей на питання військовослужбовців. Військовий наряд виявив у кишені куртки молодика порошкоподібну речовину рожевого кольору, ззовні схожу на «солі».



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені у хлопця ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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