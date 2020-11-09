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У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол

У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол
На Волині поліцейські вилучили сумнівне авто.

Так, 11 березня, під час реєстрації автомобіля Volkswagen Touran на території сервісного центру МВС України у Волинській області, експерт виявив, що номер двигуна автомобіля внесений до бази даних Інтерполу та перебуває у розшуку, - інформує Ссектор комунікації поліції Волинської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Транспортний засіб вилучили. Його помістили на штрафмайданчик.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Досудове розслідування триває.




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Теги: Інтерпол, розшук, авто, Луцьк
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