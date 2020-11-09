У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол





Так, 11 березня, під час реєстрації автомобіля Volkswagen Touran на території сервісного центру МВС України у Волинській області, експерт виявив, що номер двигуна автомобіля внесений до бази даних Інтерполу та перебуває у розшуку, - інформує Ссектор комунікації поліції Волинської області.



На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Транспортний засіб вилучили. Його помістили на штрафмайданчик.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські вилучили сумнівне авто.Так, 11 березня, під час реєстрації автомобіля Volkswagen Touran на території сервісного центру МВС України у Волинській області, експерт виявив, що номер двигуна автомобіля внесений до бази даних Інтерполу та перебуває у розшуку, - інформує Ссектор комунікації поліції Волинської області.На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Транспортний засіб вилучили. Його помістили на штрафмайданчик.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України. Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом. Досудове розслідування триває.

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