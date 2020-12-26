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Курс валют у Луцьку на 14 березня

Курс валют у Луцьку на 14 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 27.830.

Євро при купівлі становить – 32.905, продажу – 33.231.

Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.166, продаж – 7.383.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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