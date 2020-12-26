Курс валют у Луцьку на 14 березня





Євро при купівлі становить – 32.905, продажу – 33.231.



Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.380.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.166, продаж – 7.383.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 27.830.Євро при купівлі становить – 32.905, продажу – 33.231.Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.380.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.166, продаж – 7.383.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію