Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 10:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 27.830.
Євро при купівлі становить – 32.905, продажу – 33.231.
Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.166, продаж – 7.383.
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Євро при купівлі становить – 32.905, продажу – 33.231.
Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.166, продаж – 7.383.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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