Повідомили, коли Болгарія відкриє кордони для туристів





Про це повідомляє Маріяну Ніколову.



"Рішення про запуск туристичного сезону 1 травня було узгоджене з органами охорони здоров'я і МЗС Болгарії. У понеділок, 15 березня, затвердять правила щодо об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів", - сказала Маріяна Ніколова.



За словами Ніколової, сезон розпочнуть трохи раніше звичайного, щоб забезпечити стабільну роботу галузі і дотримання заходів безпеки, запропонованих органами охорони здоров'я.



Міністр туризму додала, що вимоги для в'їзду туристів до Болгарії вже розроблені та узгоджені.



"На наступному тижні Євросоюз прийме рішення про так званий "сертифікаті про стан здоров'я", і болгарський уряд підтримує цю позицію", - сказала віце-прем'єр.



У свою чергу, міністр охорони здоров'я Болгарії Костадин Ангелів уточнив, що для туристів, які хочуть відвідати країну, буде передбачений узгоджений з Єврокомісією варіант "зеленого коридору".



Щодо паспортів вакцинації, вони дозволить відвідати країну тим, хто вже перехворів коронавірусів і має антитіла, вакцинованим туристам, а також тим, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Болгарія має намір 1 травня почати літній туристичний сезон з карантинними обмеженнями і дотриманням заходів санітарно-епідеміологічної безпеки.Про це повідомляє "УП" з посиланням на віце-прем'єра і міністра туризму Болгарії"Рішення про запуск туристичного сезону 1 травня було узгоджене з органами охорони здоров'я і МЗС Болгарії. У понеділок, 15 березня, затвердять правила щодо об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів", - сказала Маріяна Ніколова.За словами Ніколової, сезон розпочнуть трохи раніше звичайного, щоб забезпечити стабільну роботу галузі і дотримання заходів безпеки, запропонованих органами охорони здоров'я.Міністр туризму додала, що вимоги для в'їзду туристів до Болгарії вже розроблені та узгоджені."На наступному тижні Євросоюз прийме рішення про так званий "сертифікаті про стан здоров'я", і болгарський уряд підтримує цю позицію", - сказала віце-прем'єр.У свою чергу, міністр охорони здоров'я Болгарії Костадин Ангелів уточнив, що для туристів, які хочуть відвідати країну, буде передбачений узгоджений з Єврокомісією варіант "зеленого коридору".Щодо паспортів вакцинації, вони дозволить відвідати країну тим, хто вже перехворів коронавірусів і має антитіла, вакцинованим туристам, а також тим, у кого є негативний результат ПЛР-тесту.

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