У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".



Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.



Адреса амбулаторії: с.Чаруків, вул. Поштова, 26. Початок о 12.30.



У благодійному фонді зазначають, що огляд проводитеметься в рамках програми фонду "Раннє виявлення онкологічних захворювань серед дорослих" і є повністю безкоштовним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чаруків Луцького району та в навколишніх селах 17 березня жінок безкоштовно проводитися виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".Огляд проводитиме лікар-гінекологАдреса амбулаторії: с.Чаруків, вул. Поштова, 26. Початок о 12.30.У благодійному фонді зазначають, що огляд проводитеметься в рамках програми фонду "Раннє виявлення онкологічних захворювань серед дорослих" і є повністю безкоштовним.

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