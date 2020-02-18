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У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак

У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
У селі Чаруків Луцького району та в навколишніх селах 17 березня жінок безкоштовно проводитися виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".

Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.

Адреса амбулаторії: с.Чаруків, вул. Поштова, 26. Початок о 12.30.

У благодійному фонді зазначають, що огляд проводитеметься в рамках програми фонду "Раннє виявлення онкологічних захворювань серед дорослих" і є повністю безкоштовним.

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Теги: обстеження, рак, жінки
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