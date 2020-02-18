У Луцькому районі лікар-гінеколог безкоштовно обстежуватиме жінок на рак
Сьогодні, 10:26
У селі Чаруків Луцького району та в навколишніх селах 17 березня жінок безкоштовно проводитися виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.
Адреса амбулаторії: с.Чаруків, вул. Поштова, 26. Початок о 12.30.
У благодійному фонді зазначають, що огляд проводитеметься в рамках програми фонду "Раннє виявлення онкологічних захворювань серед дорослих" і є повністю безкоштовним.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Огляд проводитиме лікар-гінеколог Жанна Василівна Ващенюк.
Адреса амбулаторії: с.Чаруків, вул. Поштова, 26. Початок о 12.30.
У благодійному фонді зазначають, що огляд проводитеметься в рамках програми фонду "Раннє виявлення онкологічних захворювань серед дорослих" і є повністю безкоштовним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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