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У Польщі викрили майже 20 українців, які нелегально працювали на підприємствах

У Польщі викрили майже 20 українців, які нелегально працювали на підприємствах
Прикордонники виявили майже 20-х українців, які нелегально працювали на підприємствах у Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, під час перевірки кошалінської агенції праці загалом виявили 22-х іноземців, які були працевлаштовані в цій посередницькій фірмі з порушенням й фактично працювали нелегально.

Переважна більшість з них - це громадяни України. Вони через агенцію нелегально працювали в будівельномі та готельному секторах Колобжегу. Люди не мали необхідних договорів та дозволів на роботу або виконувати роботу на інших умовах, ніж було зазначено в дозвільних документах.

Більше того, виявилося, що двоє працівників керуючої ланки агенції праці, також громадяни України, й самі не мали документальних дозволів на виконання роботи в Польщі. Їх мають зобов'язати до виїзду з країни. Додатково власників агенції покарають штрафами й скерують до суду справу проти них.


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Теги: Польща, українці, робота
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