У Польщі викрили майже 20 українців, які нелегально працювали на підприємствах





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Переважна більшість з них - це громадяни України. Вони через агенцію нелегально працювали в будівельномі та готельному секторах Колобжегу. Люди не мали необхідних договорів та дозволів на роботу або виконувати роботу на інших умовах, ніж було зазначено в дозвільних документах.



Більше того, виявилося, що двоє працівників керуючої ланки агенції праці, також громадяни України, й самі не мали документальних дозволів на виконання роботи в Польщі. Їх мають зобов'язати до виїзду з країни. Додатково власників агенції покарають штрафами й скерують до суду справу проти них.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники виявили майже 20-х українців, які нелегально працювали на підприємствах у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, під час перевірки кошалінської агенції праці загалом виявили 22-х іноземців, які були працевлаштовані в цій посередницькій фірмі з порушенням й фактично працювали нелегально.Переважна більшість з них - це громадяни України. Вони через агенцію нелегально працювали в будівельномі та готельному секторах Колобжегу. Люди не мали необхідних договорів та дозволів на роботу або виконувати роботу на інших умовах, ніж було зазначено в дозвільних документах.Більше того, виявилося, що двоє працівників керуючої ланки агенції праці, також громадяни України, й самі не мали документальних дозволів на виконання роботи в Польщі. Їх мають зобов'язати до виїзду з країни. Додатково власників агенції покарають штрафами й скерують до суду справу проти них.

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